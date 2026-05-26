Gabriel Attal et Gérald Darmanin veulent que la France accueille moins d’immigrés

L’immigration présentée jadis comme une chance pour la France, rénovation d’une vieille culture, métissage fructueux et pollinisation croisée (métaphore botanique utilisée par des gens n’ayant jamais fait de biologie) c’est fini. Le nouveau candidat à la présidentielle depuis vendredi, Gabriel Attal, a rejoint le camp de ceux qui estiment nécessaire de freiner ce phénomène auquel il ne trouvait pourtant rien à redire quand il était Premier ministre. Il a affirmé mardi que la France devait accueillir moins d’immigrés et donner « la priorité à l’immigration de travail » en durcissant les conditions du regroupement familial, en augmentant la durée de résidence requise en France pour pouvoir faire venir ces conjoints ».

Le regroupement familial permet aux étrangers résidant légalement en France depuis plus de 18 mois (12 mois pour les Algériens) de faire venir leur conjoint et leurs enfants mineurs, sous réserve du respect de certaines conditions. Il défend ainsi la même position que Gérald Darmanin, qui a proposé dimanche « un moratoire de trois ans sur l’immigration légale », en considérant que « nous sommes arrivés à la limite de nos capacités d’intégration et d’assimilation », après avoir pourtant été un ministre de l’Intérieur sous le mandat duquel l’immigration a explosé. Il recommande que les titres de séjour délivrés pour le travail n’ouvrent plus droit au regroupement familial et propose également de réformer la Constitution pour permettre d’établir des quotas limitatifs. Rappelons que l’actuel ministre de la Justice fut membre de la quasi-totalité des gouvernements sous la présidence d’Emmanuel Macron depuis 2017.

Toutes ces déclarations peuvent surprendre de la part de dirigeants qui disaient exactement l’inverse il y a quelques années ; elles indiquent que le vent tourne, puisque quasiment aucun des candidats à la présidentielle ne défend plus l’immigration massive pratiquée depuis trois ou quatre décennies, hormis Marine Tondelier pour les Ecologistes et Jean-Luc Mélenchon, engagés dans une démarche de « remplacement » du peuple autochtone (notamment présent en milieu rural où il serait selon lui réduit à un ensemble de « fachos ») par un « nouveau peuple » originaire du Maghreb pour l’essentiel.

Si les immigrés peuvent, évidemment, à titre individuel, apporter beaucoup à leur pays d’accueil, il n’existe toutefois aucune raison particulière pour laquelle collectivement leur apport serait positif en termes de cohésion sociale ou de prospérité ; ce n’est pas parce qu’on traverse une frontière que miraculeusement on se retrouve doté d’une productivité économique, d’un sens entrepreneurial, ou d’un comportement citoyen supérieur à la moyenne des autochtones. Il se peut même que l’inverse soit vrai en raison des difficultés ou du moins du temps pris pour acquérir les codes culturels et linguistiques.