Grands travaux mitterrandiens : tout s’écroule, même et surtout la BNF

François Mittterrand brocardait « l’héritage » de Giscard, mais les conséquences délétères de ses deux septennats continuent à se faire sentir.

François Mitterrand aura à peu près tout raté en tant que chef de l’État. Mais ce qui est longtemps passé inaperçu, ou peu s’en faut, ce sont les incidences des « grands travaux » qu’il a cru devoir mener en héritier mégalomane des monarques absolus, avec l’aide de son ministre de la Culture, l’inénarrable Jack Lang.

Ces dernières années, la presse a mis en exergue les coûts d’entretien et de réparation des colonnes de Buren, de l’Arche de la Défense ou de la Pyramide du Louvre, entre autres. Le Parisien (« La Bibliothèque Mitterrand risque de fermer les portes ») s’est intéressé à la Bibliothèque François Mitterrand (BNF), après que Le Canard enchaîné eut soulevé le lièvre.

En effet, le dernier schéma pluriannuel de stratégie immobilière de la BNF s’alarme de l’état de dégradation de l’énorme bâtiment de 365.000 m2 dans le XIIIe arrondissement de Paris : fuites répétées ; installations de chauffage, de ventilation et d’électricité vétustes ; non-conformité aux normes des personnes à mobilité réduite. En cause un « retard d’investissement historique, aggravé par l’absence de rénovation majeure depuis l’ouverture du site en 1995 ». Le dernier schéma fait état de 55 % d’équipements « en état critique ». Les usagers et les inévitables syndicalistes CGT pointent du doigt l’absence de fonctionnement des ascenseurs extérieurs ; celle des lampes, ce qui oblige certains lecteurs à venir avec « leurs propres lampes frontales » ; ou encore la coupure du chauffage en hiver dernier par mesure d’économie, ce qui a obligé les lecteurs à venir en doudoune et l’administration à distribuer des polaires au personnel (Franceinfo, 7 mai 2026) !. Mais pour le directeur général de l’établissement, tout va très bien, Madame la marquise : « un bâtiment bien conçu qui vieillit bien » !

Rappelons que la dotation annuelle du ministère de la Culture pour la BNF s’établit à la bagatelle de 240 millions d’euros et que le directeur général de la BNF en affecte seulement 6 à 7 à l’entretien. Petit problème : le schéma pluriannuel évalue les frais de rénovation sur 25 ans à… plus de 500 millions d’euros ! Oui, vous avez bien lu : un demi-milliard d’euros ! Un rapport sénatorial sur l’immobilier de la BNF devrait prochainement être rédigé et publié.

Dès lors, que faire, comme aurait dit le camarade Lénine ? Peut-être faudrait-il laisser la BNF se dégrader plus encore avant qu’elle ne s’écroule et sanctifier le lieu en cimetière du socialisme français ?