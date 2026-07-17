Facebook Instagram X-twitter Linkedin Youtube Map-marker-alt
Recherche avancée
Soutenez Contrepoints
Journal d'actualité libéral
|
vendredi 17 juillet 2026

« Introduction à Colette », par Thierry Maulnier

Temps de lecture : < 1 minute

Qu’appelle  Thierry Maulnier « asile du paradis perdu » ? Il s’agit de la  nature chantée par Colette, non pas sauvage mais domestiquée, celle qui apporte non seulement le plaisir des sens mais la plénitude parfaite.  Elle crée  les liens entre le corps et l’âme, suscite le dédain de  la fuite du temps. Comme il y a deux natures chez Colette, il y a deux styles littéraires : l’un sec, froid  et ironique quand il s’agit de description d’êtres humains ; l’autre lyrique et vivant quand il s’agit de la nature elle-même. Ce que préfère Thierry Maulnier chez l’écrivaine, ce sont ses annales du théâtre. Il n’y a pas de domaine clos pour elle, et si elle aime jouir de la quiétude campagnarde, elle sait évaluer les talents des acteurs, leurs échanges avec les auteurs  et leur communion avec le public, et laisse derrière elle quatre volumes sur l’histoire du théâtre.

On retrouve aussi l’ objectivité dont elle fait  toujours preuve dans son carnet intime où quotidiennement elle fait le ménage de ses sentiments, recherchant inépuisablement le mot juste qui fait que dans un même livre on trouve la femme observatrice et méditative, la femme instinctive non conventionnelle et la sage paysanne. Indéniablement anticléricale elle perçoit le souffle divin dans toute création. On comprend aisément que le bac de Français 2026 laisse une grande place à cette séduisante écrivain.

Acheter le livre

Articles connexes:

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Soutenez Contrepoints – Le média libéral de l’IREF

L’IREF (Institut de Recherches Économiques et Fiscales) est une association indépendante, sans but lucratif, financée uniquement par des dons privés.

Faites un don et soutenez un journal 100 % libre, libéral et sans subvention publique.

Soutenez Contrepoints

Recevez Contrepoints, le journal d'actualité libéral

Abonnez-vous gratuitement à notre journal d’actualité libéral. Recevez tous les matins une analyse libérale de l’actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs.