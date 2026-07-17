« Introduction à Colette », par Thierry Maulnier

Qu’appelle Thierry Maulnier « asile du paradis perdu » ? Il s’agit de la nature chantée par Colette, non pas sauvage mais domestiquée, celle qui apporte non seulement le plaisir des sens mais la plénitude parfaite. Elle crée les liens entre le corps et l’âme, suscite le dédain de la fuite du temps. Comme il y a deux natures chez Colette, il y a deux styles littéraires : l’un sec, froid et ironique quand il s’agit de description d’êtres humains ; l’autre lyrique et vivant quand il s’agit de la nature elle-même. Ce que préfère Thierry Maulnier chez l’écrivaine, ce sont ses annales du théâtre. Il n’y a pas de domaine clos pour elle, et si elle aime jouir de la quiétude campagnarde, elle sait évaluer les talents des acteurs, leurs échanges avec les auteurs et leur communion avec le public, et laisse derrière elle quatre volumes sur l’histoire du théâtre.

On retrouve aussi l’ objectivité dont elle fait toujours preuve dans son carnet intime où quotidiennement elle fait le ménage de ses sentiments, recherchant inépuisablement le mot juste qui fait que dans un même livre on trouve la femme observatrice et méditative, la femme instinctive non conventionnelle et la sage paysanne. Indéniablement anticléricale elle perçoit le souffle divin dans toute création. On comprend aisément que le bac de Français 2026 laisse une grande place à cette séduisante écrivain.

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