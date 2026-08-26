La CFDT est-elle un syndicat réformiste ?  

Une interview de sa secrétaire générale, Marylise Léon, invite à se poser la question.
La CFDT véhicule fréquemment une image positive dans la masse des syndicats de salariés. Il s’agirait d’un syndicat moderne, raisonnable, avec lequel on pourrait discuter et ce, ajoutent d’aucuns, à l’encontre de la plupart de ses homologues. Si la CFDT, comme son nom l’indique, est une confédération et que les pratiques locales peuvent être contrastées, les déclarations de sa secrétaire générale sont logiquement scrutées. Et le moins que l’on puisse dire est que l’interview que vient de donner sur RTL Marylise Léon le 25 août ne manque pas d’interloquer.
Dès l’entame de l’interview, elle n’a pas hésité à appeler en faveur d’une taxation des héritages « dès le premier euro ». Autrement dit, il n’y aurait plus de successions exonérées. Or, actuellement, les successions en ligne directe bénéficient d’un abattement à hauteur de 100.000 euros. Bien entendu, Marylise Léon a justifié sa proposition par l’invocation de la « justice sociale » -dont l’appellation pourrait être plus clairement changée en « justice socialiste »…-.
Les propos n’ont pas manqué d’être commentés à l’aune de la lourdeur de la fiscalité dans notre pays en général et de sa spécificité en matière d’impôt sur les successions en Europe tout particulièrement, mais nul n’a posé la question essentielle : de quoi Mme Léon se mêle-t-elle ? Car enfin appartient-il à une syndicaliste de se prononcer sur ce type de sujet ? En effet, un syndicat a pour objet la défense des intérêts de ses adhérents ; un syndicat de salariés a donc pour objet de défendre les intérêts professionnels des salariés qui y adhèrent. En l’espèce, Mme Léon ne se comporte pas comme une syndicaliste, mais comme une femme politique. Certes, elle ne détonne pas dans le milieu, puisque la plupart de ses homologues font de même, à commencer par la communiste Sophie Binet de la CGT (voir notre article du décembre ).
Autre point de polémique : la secrétaire générale de la CFDT a indiqué sans ambiguïté qu’il n’était pas question de « parler aux candidats d’extrême droite » et tout particulièrement à Marine Le Pen. Elle n’a en revanche pas clairement exprimé pour quelle raison elle ne le ferait pas, mais il est aisé de trouver l’explication : le RN ne serait pas un parti appartenant à « l’arc républicain ».
Ce qui étrange, c’est que Marylise Léon n’a pas parlé des Ecologistes et plus encore de La France Insoumise. Or, en attisant quotidiennement la haine et en flirtant (et parfois plus) avec l’antisémitisme comme LFI, en soutenant la légitimité des actes de résistance au cas où la candidate du RN l’emporterait lors de la prochaine élection présidentielle comme l’ont affirmé tant des cadres de LFI que, récemment, des personnalités Ecologistes, les partis à la gauche de la gauche sont-ils vraiment des partis « républicains » ? A tout le moins, peuvent-ils s’enorgueillir d’un « républicanisme » plus achevé que celui de la droite de la droite ?
9 réponses
Bonjour, à force de dilapider les sous que nous donnons, il devient facile de récupérer partie de cette gabegie en taxant les « riches »…vraiment, mais qu’elle se taise comme tous ces pingouins qui n’ont pas une once d’intelligence économique ! et d’ailleurs, pourquoi l’Etat, donc nous (pauvre peuple) finance les syndicats ? qu’ils s’appuient sur leurs seuls adhérents, et déjà nous y verrons plus clair.
Enfin, la menace de désobéissance civile brandie par LFi si le RN l’emporte, et bien pour ce qui me concerne j’appelle à l’inverse !!! qui sont ces gens qui se prennent pour la volonté du peuple ?
Au lieu de se bagarrer dans la cour de récréation, que les politiques s’occupent en priorité de l’avenir des français, au lieu de se regarder en permanence le nombril.
Pour ma part j’ai largement contribué en termes de ce qu’ils nomment le consentement à l’impôt…où est-il parti ? et pour quoi faire, sinon continuer d’engraisser celles et ceux qui ne se souviennent pas de Louis XVI, eux qui se revendiquent à tort et à travers du seul Président qui a su piloter correctement ce Pays.
Pauvre France, c’est à pleurer…
Quand ces soi disant syndicalistes sortent des clous on devrait pouvoir leur couper les subventions, c’est avec l argent de nos impôts qu elles font de la basse politique gauchiste
En rêvant à retardement et de façon aveugle d’un régime collectiviste, qu’elle impose progressivement de façon insidieuse, il y a un moment que la gauche n’est plus républicaine. Elle ne recherche que des postes dans une bureaucratie dont elle seule profite et qui nous étouffe quand d’autres pays, asiatiques pour la plupart, se développent à grands pas.
La CFDT a beaucoup perdu en changeant de secrétaire général
Voici lurette que la CFDT n’est plus un syndicat de travailleurs salariés mais est devenue un parti politique d’extrême-gauche. Avec très peu de cotisants réels. Sans les subventions de l’Etat, ce « syndicat » disparaitrait et Mme Léon serait moins souriante, qui devrait trouver une autre occupation.
Curieux cette manie de piquer l’argent, le patrimoine, l’héritage que les personnes ont acquis souvent avec difficultés et en payant déjà des impôts, taxes, contributions etc… on peut se demander ce que la patronne de la cfdt a dans la tête (pois chiche)….
La déclaration stupide de sa présidente prouve que non. Encore une gourde qui récite l’évangile marxiste!
Ce n’est plus un syndicat, c’est un parti politique d’extrême gauche.
Encore et toujours le privilège rouge qui s’arroge avec une impudence incroyable tous les droits et par conséquent celui de dire à tout le monde ce qu’il faut faire et ne pas faire …