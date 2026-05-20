Marylise Léon ou le syndicalisme hors sol typiquement français

Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien, Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, a exhorté les chefs d’entreprise à augmenter les salaires : « Il faut surtout responsabiliser les employeurs. Certaines entreprises vont très bien. » Le fait qu’une quarantaine de branches aient des grilles salariales qui démarrent sous le smic est un scandale, pour la syndicaliste. D’autant plus que certaines entreprises ont eu le « culot » de vouloir ouvrir le 1er mai. Interrogée sur les allégements de charges et sur le point de vue du patronat, Mme Léon a répondu qu’ils n’étaient pas un « dû » et qu’ils « doivent répondre à des objectifs », dont la progression salariale. Elle n’a jugé bon, à aucun moment, de se mettre à la place d’un employeur, ni d’évoquer le poids de charges sociales et patronales sur les salaires, ni d’aborder la question des dépenses publiques ou celle de la réforme de notre modèle redistributif.

Ce discours empreint d’une vision marxiste révèle surtout le fossé culturel qui sépare les syndicats français et ceux d’autres pays. Les syndicats allemands, par exemple, sont beaucoup plus ancrés dans la réalité du monde de l’entreprise : ils n’opposent pas les salariés à leurs employeurs comme si leurs intérêts étaient antinomiques par nature ; ils comprennent la nécessité d’être compétitif et de réaliser des profits pour augmenter les salaires. Il ne s’agit pas d’opposer, de manière aussi manichéenne, les patrons qui seraient « de droite » et les syndicats qui seraient « de gauche ». Cette différence culturelle se retrouve directement dans l’organisation du dialogue social. En Allemagne, les syndicats participent pleinement à la gouvernance des entreprises via le système de codétermination (Mitbestimmung), avec une présence importante dans les conseils d’administration ou de surveillance. Ce système les pousse davantage à une logique de compromis : compétitivité, investissement, productivité et emploi sont pensés ensemble. Certes, cela existe aussi en France, mais dans une moindre mesure : le nombre minimal de représentants des salariés est fixé à 2 pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, alors qu’il est d’un tiers au minimum en Allemagne en dessous de 2 000.

En France, à l’inverse, les syndicats sont tournés vers le rapport de force plutôt que la stratégie économique à long terme. Les profits sont perçus comme suspects, les actionnaires comme des adversaires et les réformes structurelles comme des agressions. À l’échelle du pays, ils agissent comme une minorité parasitaire, non représentative (avec un taux de syndicalisation entre 3 % et 5 %, contre environ 14 % en Allemagne), en plus d’être très politisés. En témoigne Marylise Léon dans cette même interview, qui commente l’élection présidentielle de 2027. Il est aussi extrêmement difficile de les faire descendre de leur piédestal : le seul rapport parlementaire qui s’est penché sur l’opacité de leurs financements a été enterré par la classe politique. Dans ce paradigme très conflictuel, l’État devient l’arbitre ultime, comme on a pu le voir avec la réforme du code du travail, la réforme des retraites, ou des questions aussi banales que la liberté de travailler le 1er mai. Il en résulte naturellement un marché du travail plus rigide et un chômage structurel élevé.