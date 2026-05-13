Pour pouvoir « changer de modèle », il faut bloquer la capacité de nuisance des syndicats

C’est une tradition bien ancrée en France : les syndicats français refusent presque systématiquement les réformes. Ils ne représentent plus grand monde mais peuvent s’opposer à tout. Si l’on veut faire bouger le pays, il faudra les remettre à leur place et leur couper les vivres publiques.

Réformer la France ! Tout le monde (ou presque) s’y met. Nous ne pouvons que nous réjouir. A force de battre le tocsin, nous, libéraux, sommes parvenus à faire cheminer nos idées. Peu de politiques aujourd’hui nient qu’il soit nécessaire d’évoluer, de bousculer certains acquis, de réévaluer des priorités, bref de changer. Car le monde change et nous ne pouvons pas rester figés dans des postures délétères. Notre modèle social est un échec et beaucoup l’admettent, à gauche comme à droite. « Nous devons arrêter de [le] financer […] par une dette que nous transmettrons à nos enfants. Nous ne pouvons pas compromettre les investissements pour l’avenir des générations futures », a ainsi affirmé Elisabeth Borne.

Taux de syndicalisation en France : entre 3 et 5 % !

L’ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, Gabriel Attal, vient de le déclarer : « Démographie, sécurité, écologie : on ne peut pas relever les défis de demain avec les outils d’hier. Nous avons besoin de réinventer profondément notre modèle. » Changer de modèle… Oui, nous aurions dû le faire depuis longtemps. A force d’attendre, de tergiverser, de reculer, nous avons laissé notre merveilleux « modèle social français » enfoncer le pays dans l’endettement et la crise. Nous commençons à admettre qu’il faut agir. C’est très bien. Mais savons-nous par quoi le remplacer et surtout, en avons-nous la possibilité ? Toute réforme se cogne d’emblée contre un mur, celui qu’érigent toujours les syndicats. Le démolir, ce sera probablement l’un des premiers travaux d’Hercule auxquels devra s’attaquer le prochain décideur politique. Nous avons quelques idées sur la manière dont il pourrait s’y prendre.

D’abord, le constat. Les syndicats français ne représentent plus beaucoup de salariés. Ils sont néanmoins toujours qualifiés de « partenaires sociaux », ils participent au fameux « dialogue social », mais on se demande à quel titre. Selon les données de la DGFIP (Direction générale des finances publiques) qui comptabilisent les foyers fiscaux déclarant avoir versé des cotisations syndicales, le taux de syndicalisation se situe entre 3 et 5 % ! Autrement dit, les syndicats s’arrogent le pouvoir de bloquer le pays, de pourrir la vie de centaines de milliers de Français, salariés ou non d’ailleurs, qui ne les reconnaissent pas. Ils sont implantés surtout dans la fonction publique et les entreprises publiques comme la SNCF.

Des vérités qu’il serait excellent de dire

Ensuite, l’action. Le prochain gouvernement devra dire ces vérités aux Français. Il devra aussi en dire une autre, qui est une sorte d’énorme anomalie que l’on feint de trouver normale : ce sont tous les salariés, syndiqués ou non, en accord ou non avec leurs actions, qui financent les syndicats. Selon la Cour des comptes, les cotisations ne représentent qu’une infime part des quelque 4 milliards d’euros dont ils disposent, leur financement étant assuré par le fonds paritaire et les subventions publiques, qui sont de deux sortes : directes – versement de l’argent public – et indirectes (les locaux où ils ont leurs bureaux). Un exemple : lorsqu’une collectivité compte au moins 50 agents, l’autorité territoriale doit mettre à leur disposition un local commun (voire, si elle le peut, des locaux distincts) aux syndicats représentatifs y ayant une section. Serait-ce si incongru de décider que toute espèce de subvention publique sera supprimée, afin d’accorder aux syndicats… le privilège de survivre grâce au seul soutien de leurs adhérents ? Ce serait bien la seule manière de mesurer leur réelle légitimité. De même, il faut abroger le système du détachement (l’agent est placé hors de son corps d’origine et continue à bénéficier de ses droits à avancement et retraite) et de mises à disposition (l’agent demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais effectue son service ailleurs) dont les syndicats profitent.

La nécessaire bataille à venir contre les syndicats

Dans un rapport publié en octobre 2024 (« Une réforme inaboutie du dialogue social dans la fonction publique »), la Cour des comptes soutient que le « coût du dialogue social est difficile à cerner et non estimé par l’administration ». Les détachements, les autorisations spéciales d’absence (ASA), les décharges d’activité de service pour remplir les obligations résultant de leur mandat syndical, sont mentionnés de façon dispersée et parcellaire. La Cour estime néanmoins ce coût à au moins 874 M€. Il serait indispensable, avant toute réforme, de faire du ménage pour y voir clair dans le monde des syndicats de la fonction publique. Nous avons montré qu’ils ont fait plier le Gouvernement, fin avril, sur les ASA (autorisations spéciales d’absence), en augmentant le nombre de jours autorisés. Des coûts supplémentaires pour un Etat exsangue et des contribuables qui n’en peuvent plus.

La France n’est pas une démocratie sociale mais une démocratie politique. Il est difficilement tolérable que des syndicats non représentatifs et dont les leaders n’ont souvent jamais travaillé dans le privé, dictent leur loi. Ce sont les élus et le Gouvernement qui doivent diriger le pays, pas eux. Celui ou celle qui sera élu(e) en 2027 devra faire preuve d’assez de détermination – et de courage ! – pour imposer cette évidence et la rendre effective. Sinon, la France continuera de connaître de fortes difficultés pour réformer.