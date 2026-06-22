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lundi 22 juin 2026

La France souffre d’une addiction à la fonction publique

Temps de lecture : < 1 minute

Avec 84,4 fonctionnaires pour mille habitants en 2024, la France ne souffre pas d’un manque de moyens humains, mais d’une sorte d’addiction : celle de collectionner les fonctionnaires, bien au-delà de ses besoins.
 

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