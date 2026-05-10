En 2024, les salaires de la fonction publique d’État ont progressé trois fois plus vite que les salaires du privé

L’INSEE a publié ses statistiques concernant les salaires au sein des trois catégories de la fonction publique pour l’année 2024 (fonction publique d’Etat, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière). Le moins que l’on puisse dire, c’est que 2024 a été une année plutôt positive pour les agents de la fonction publique !

Dans la fonction publique d’État (FPE), le salaire net moyen progresse de 2,6 % en euros constants, pour atteindre 3 018 euros en moyenne en équivalent temps plein (EQTP). Cette hausse est différente selon les catégories. Les agents de catégorie A, qui regroupent les emplois de conception, de direction et d’encadrement supérieur, enregistrent une progression de 3,4 % en euros constants. La catégorie B connaît une hausse de 2,1 %, tandis que la catégorie C enregistre une baisse de 2,6 %.

Dans la fonction publique territoriale (FPT), le salaire net moyen s’établit à 2 317 euros par mois en EQTP, avec une augmentation de 1,3 % en euros constants sur l’année. Du côté de la fonction publique hospitalière (FPH), les salaires progressent également, mais de façon moins importante, avec une hausse de 0,7 % en euros constants, pour atteindre 2 896 euros en moyenne en EQTP.

Si l’on compare avec le secteur privé, force est de constater que ce dernier affiche une dynamique plus faible. En 2024, le salaire net moyen en équivalent temps plein s’élève à 2 733 euros par mois en EQTP, avec une progression de seulement 0,8 % en euros constants sur l’année. Autrement dit, en moyenne, un agent de l’État gagne environ 285 euros de plus qu’un salarié du secteur privé par mois, mais surtout, ses rémunérations progressent plus de trois fois plus vite sur l’année 2024. Et cette tendance ne se remarque pas que sur l’année 2024. En 2023, les salaires du privé reculaient davantage (-1,0 %) que ceux de la fonction publique d’État (-0,4 %).

L’écart est encore plus marqué pour les agents de catégorie A, dont les salaires augmentent de 3,4 %, soit plus de quatre fois le rythme dans le privé. Quant à la fonction publique hospitalière, ses agents gagnent plus que dans le privé (+163 euros en moyenne), avec une augmentation de leur salaire globalement similaire à celle du secteur privé sur l’année 2024.

Une progression générale des salaires publics nettement supérieure à celle du secteur privé, surtout au sein de la FPE, est problématique. La soutenabilité et de l’équilibre à long terme de ce modèle ne peut pas résister aux dynamiques actuelles. Au-delà du fait qu’il faut réduire drastiquement le nombre de fonctionnaires, il faut aussi supprimer le statut de la fonction publique et développer une réelle rémunération au mérite, système qui est déjà installé dans la plupart des pays de l’OCDE.