La gastronomie française est-elle raciste ?

Les attaques contre le mode de vie et les traditions françaises se multiplient. La gastronomie n’est même plus épargnée.

En août 2022, la députée Ecologiste Sandrine Rousseau avait stigmatisé le barbecue, « symbole de virilité ». Depuis lors, il y a eu les polémiques renouvelées autour du Canon français qui, selon son site, « organise des banquets géants dans des lieux d’exception pour valoriser le terroir et le patrimoine français » (quelle horreur !). La France Insoumise s’est déchaînée pour faire interdire, sinon pour entraver, ce symbole du mode de vie franchouillard, inévitablement taxé d’extrême droite, avant que le recteur de la Grande Mosquée de Paris ne s’insurge le 29 avril dernier contre des banquets avec des « cochons à la broche ».

Un long article du Figaro permet de faire le point de manière édifiante sur les attaques contre le mode de vie traditionnel en France et tout particulièrement une gastronomie considérée comme la meilleure du monde. Le titre de l’article est édifiant : « « Pâtes antifascistes », « porcisation » et « blanchité »… Quand les « gastro-terroristes » s’emparent de nos menus ».

En substance, notre gastronomie serait le paradigme du racisme et de la xénophobie. Son utilisation forcenée du porc serait une insulte à l’égard de nos amis musulmans (bizarrement, les juifs, pourtant présents, eux, depuis des siècles dans notre pays n’ont jamais eu la bêtise de tenir pareils propos…). Et l’article du Figaro d’égrener :

les menaces de mort dont ont été victimes les fondateurs du Canon français ;

les demandes formulées à un restaurant dénommé « Copains comme cochons » de changer de nom et de retirer le porc des menus ;

la création des structures militantes dont les noms se passent de commentaires (prière de ne pas rire) : «Groupe de recherche en arts alimentaires antifascistes » et « Union des professionnel.les de l’alimentation française antifascistes » ;

les travaux de prétendus chercheurs (ceci n’est pas une fake news) excipant d’une « blanchité alimentaire » comme outil de « l’identité raciale dominante » ou dénonçant les appellations d’origine contrôlée comme outils de « racialisation », le corps blanc savourant « sa supériorité pour finir sous la forme la plus abjecte : les excréments ».

On est confondu devant tant d’âneries. Rappelons que, dans une démocratie libérale, nul n’a jamais demandé à autrui de manger du porc ou de ne pas en manger. C’est ce que l’on appelait la tolérance. L’art de vie à la française, réputé, et à juste titre, dans le monde entier, ne doit pas être abandonné aux nouveaux barbares des promoteurs de la « Nouvelle France ».