La gauche multiplie les appels contre le fascisme à l’approche des élections de 2027

Pas un jour ne se passe, ou presque, sans que les hommes politiques et la presse de gauche s’insurgent contre « l’extrême-droitisation » du pays.

Quand on n’a pas de programme tangible, le mieux est de critiquer ses concurrents en les transformant en adversaires ou en les insultant. Tel est le constat que l’on fait depuis quelques semaines à lire la presse de gauche et à entendre les hommes politiques du même bord. Certes, la « bordélisation » de l’Assemblée nationale est une stratégie assumée des Insoumis, mais le phénomène ne concerne plus seulement les outrances d’un parti politique. Chez une bonne part des socialistes et la totalité des Ecologistes, le procès en fascisme est quasi-quotidien. S’y ajoute une multitude de tribunes dans la presse de gauche qui dénonce le même risque fasciste, évident s’agissant du Rassemblement National, le plus souvent larvé s’agissant de la droite en général. Les hommes politiques de gauche ne sont d’ailleurs pas épargnés par l’insulte dès lors qu’ils dévient de la doxa ou même qu’ils sont suspectés de sombrer dans la droitisation après quelques paroles jugées déplacées sur l’immigration ou le logement social…

Tous fascistes ou presque !

Sophie Binet, la secrétaire nationale de la CGT, a accordé à L’Humanité (30 avril 2026) un entretien dans lequel elle considère que la menace de l’extrême droite est « tout aussi dangereuse » aujourd’hui que celle de 1936, car « elle contrôle la première puissance mondiale, les Gafam, de nombreux médias, une partie de l’IA et du capital, et s’organise à l’échelle mondiale ». Rien que cela ! Libération (18 mai 2026) qualifie Canal+ comme « chaîne appartenant au groupe extrême-droitisé », propriété du milliardaire honni Vincent Bolloré, insulté quelques jours plus tôt dans un article du quotidien (12 mai 2026) comme un « crypto-fasciste, plus puissant capitaliste de France ». Même dénonciation de « l’extrême-droitisation » par la Coalition des résistances artistiques, culturelles et scientifiques dite Cracs, dans une tribune – d’un très faible niveau au demeurant – publiée par le même quotidien (18 mai 2026) et signée par toute une flopée d’intellectuels gauchistes, d’Etienne Balibar à Monique Pinçon-Charlot en passant par Patrick Chamoiseau, Annie Ernaux, Domnique Méda ou encore Thomas Piketty.

Du côté des hommes politiques, l’insulte « fasciste » est sur toutes les lèvres. A tout seigneur, tout honneur, Jean-Luc Mélenchon stigmatisait lors des élections municipales à Paris le « fascisme mondain » de la candidate de Reconquête, Sarah Knafo, dont – un peu de complotisme ne fait pas de mal – la force lui venait de celui qui tirait « les ficelles », Vincent Bolloré. Ce faisant, il soutenait sa chère Sophia Chikirou qui, dans une sorte d’état second, avait hurlé lors de cette campagne qu’il fallait « virer les fascistes » de l’Assemblée et des médias. Le 25 février, c’était sur Franceinfo que la députée écologiste Sandrine Rousseau regrettait que l’« on tape sur l’antifascisme au moment où le fascisme est sur le point d’arriver au pouvoir ». Et, après la tribune « Zapper Bolloré », la députée Insoumise Sarah Legrain a prétendu que le directeur de Canal+, Maxime Saada, avait fait « une démonstration de fascisme à découvert », tout en assurant : « l’art est politique » !

Nous pourrions multiplier les exemples, sans omettre le fait que, à l’extrême droite, on a retourné le compliment à l’envoyeur, Jordan Bardella n’ayant pas hésité à accuser le fondateur de LFI de « relents fascistes » le 27 février sur LFI.

Une diabolisation de l’adversaire en ennemi

Par une inversion que Le Figaro relevait dans un long article historique sous la plume de Jacques de Saint Victor (24 février 2026), « s’il y a des prétendus antifascistes, c’est qu’il y a des fascistes… » Bien sûr, l’insulte et la mauvaise foi ont toujours fait partie de la vie politique. Le manque de nuance également. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c’est ce dont ce procès en fascisation témoigne.

On peut y voir d’abord un manque abyssal de culture. L’abaissement du niveau des hommes politiques est souvent pointé du doigt et il est exact que les députés Insoumis se sont distingués, entre celle qui ne connaissait pas la carrière parlementaire de Léon Blum, celui qui ne savait pas qui était le maréchal Pétain ou celle qui faisait un contre-sens sur le stakhanovisme, pour ne prendre que quelques exemples. En l’espèce, oublier la notion même de fascisme, portée par Benito Mussolini, ancien dirigeant socialiste et antilibéral pathologique, pour l’appliquer à tout et n’importe quoi ou n’importe qui est affligeant.

Mais il y a beaucoup plus grave. L’immaturité démocratique en France devient très préoccupante. Alors que, dans une démocratie libérale, doivent régner le pluralisme, la liberté de la presse et une saine concurrence électorale, notre pays n’affronte pas tant des idées portées par des concurrents que des lazzis ou des injures lancés contre des ennemis. De manière paradoxale, la gauche entérine ainsi la vision du juriste nazi Carl Schmitt qui concevait la politique comme le champ de distinction entre les amis et les ennemis. De là, le comportement lamentable des Insoumis à l’issue des élections municipales, humiliant leurs adversaires, tant de droite que de gauche, sous les quolibets de leurs troupes.

Laissons le fascisme où il est, mort en 1945, sans naïveté à l’égard des quelques milliers d’imbéciles qui croient devoir encore professer aujourd’hui cette théorie nauséabonde, et concentrons-nous, sans insultes ni stigmatisation, sur l’essentiel : le débat d’idées.