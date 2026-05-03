La guerre au Moyen-Orient et la plus forte flambée des prix de l’énergie en quatre ans (+24 %). Mais que fait la France ?

Selon une étude du 28 avril 2026 de la Banque Mondiale, les prix de l’énergie devraient bondir de 24 % en 2026 pour atteindre un niveau record depuis 2022 (alors lié à l’invasion russe en Ukraine). Cette tendance économique va entraîner dans son sillage les produits de base, dont les prix progresseraient de 16 % sur l’année. Le baril de Brent (référence de prix pour le pétrole), après avoir déjà grimpé de plus de 50 % depuis le début de l’année, devrait atteindre en moyenne 86 dollars, contre 69 dollars en 2025. Dans un scénario plus dégradé, il pourrait même atteindre 115 dollars.

Ce choc s’explique par les perturbations dans le détroit d’Ormuz, par lequel passe près de 35 % du commerce mondial de pétrole maritime, ainsi que par une chute initiale de l’offre estimée à 10 millions de barils par jour. D’autres marchés sont touchés : les prix des engrais devraient s’envoler de 31 %, ceux de l’urée de 60 %, tandis que les métaux industriels et précieux atteignent des niveaux records, avec une hausse attendue de 42 % pour ces derniers.

L’étude révèle également que la volatilité des prix du pétrole est environ deux fois plus élevée en période de tensions géopolitiques qu’en période de calme. Une baisse de seulement 1 % de la production pétrolière liée à des facteurs géopolitiques entraîne en moyenne une hausse de 11,5 % des prix. Plus encore, une hausse de 10 % du prix du pétrole provoquée par un choc d’approvisionnement se traduit généralement par une augmentation d’environ 7 % du gaz naturel et de plus de 5 % des engrais, avec des effets différés d’environ un an.

Face à cette flambée des prix de l’or noir, il est temps de réagir, et dans le bon sens. En Asie comme en Europe, plusieurs gouvernements ont déjà engagé ou envisagent des baisses de taxes sur les carburants afin d’amortir le choc pour les ménages et les entreprises, comme en Italie où le Conseil des ministres a approuvé en mars 2026 un décret sur la baisse de 25 centimes de la taxe sur le carburant.

Rappelons qu’en France, environ 60 % du prix du carburant correspond à des taxes ou contributions. Un chiffre non négligeable, alors que le Gouvernement français refuse absolument d’envisager une baisse, évoquant une « dépense fiscale » insoutenable. Ce refus pose question, sachant que maintenir une fiscalité aussi élevée amène à amplifier le choc pour les consommateurs.

Une baisse ciblée et temporaire des taxes sur les carburants serait la bienvenue. Dans un choc aussi brutal que celui que provoque aujourd’hui le pétrole, l’inaction fiscale pourrait coûter très cher.