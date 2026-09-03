La recherche française décroche au niveau mondial 

L’Observatoire des sciences et techniques du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur – HCERES – a publié ce 26 août un rapport intitulé « La France dans la compétition scientifique mondiale : radioscopie d’un décrochage ? ».

Avec une analyse multicritère, il constate que la part d’audience scientifique de la France dans le monde a chuté de 37,2 % entre 2005 et 2024. Ce recul concerne l’ensemble des six indicateurs bibliométriques de performance et d’impact retenus. En sciences du vivant comme en sciences humaines et sociales, la part des publications mondiales de la France a enregistré une chute brutale de 53,7 %. De ce fait, la France passe de la 5e à la 10e place mondiale des nations scientifiques entre 2005 et 2024.

Le rapport cherche encore les causes de ce grave décrochage. Il en évoque plusieurs possibles : « niveau et allocation des financements, poids des procédures administratives, complexité du paysage institutionnel, choix scientifiques stratégiques, modalités d’évaluation et de décision, ou encore attractivité et gestion des carrières scientifiques ».

Les causes en effet sont sûrement multiples. Mais la cause essentielle n’est-elle pas dans la centralisation étatique de l’université, dans l’absence de concurrence institutionnelle ? Permettons, comme dans la plupart des autres pays, à des universités, associatives ou lucratives, de se constituer librement sous réserve de répondre à divers critères de sérieux et de qualité. Autorisons-les à délivrer les diplômes dont l’Etat se réserve aujourd’hui jalousement le monopole, la concurrence contribuera à relever le niveau de nos universités.