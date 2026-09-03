La recherche française décroche au niveau mondial 

L’Observatoire des sciences et techniques du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur – HCERES – a publié ce 26 août un rapport intitulé « La France dans la compétition scientifique mondiale : radioscopie d’un décrochage ? ».
Avec une analyse multicritère, il constate que la part d’audience scientifique de la France dans le monde a chuté de 37,2 % entre 2005 et 2024. Ce recul concerne l’ensemble des six indicateurs bibliométriques de performance et d’impact retenus. En sciences du vivant comme en sciences humaines et sociales, la part des publications mondiales de la France a enregistré une chute brutale de 53,7 %. De ce fait, la France passe de la 5e à la 10e place mondiale des nations scientifiques entre 2005 et 2024.
Le rapport cherche encore les causes de ce grave décrochage. Il en évoque plusieurs possibles : « niveau et allocation des financements, poids des procédures administratives, complexité du paysage institutionnel, choix scientifiques stratégiques, modalités d’évaluation et de décision, ou encore attractivité et gestion des carrières scientifiques ».
Les causes en effet sont sûrement multiples. Mais la cause essentielle n’est-elle pas dans la centralisation étatique de l’université, dans l’absence de concurrence institutionnelle ? Permettons, comme dans la plupart des autres pays, à des universités, associatives ou lucratives, de se constituer librement sous réserve de répondre à divers critères de sérieux et de qualité. Autorisons-les à délivrer les diplômes dont l’Etat se réserve aujourd’hui jalousement le monopole, la concurrence contribuera à relever le niveau de nos universités.
8 réponses
Mais avant pendant des années le jacobinisme n’a pas totalement échoué non?
Vu que le le centralisme en France date de Richelieu il est difficile d’imputer la chute actuelle a ce simple fait…
La situation économique de la France qui ne cesse de se dégrader pèse sur les investissements à la baisse
Le .matraquage fiscale des entreprises entraîne un essoufflement de la recherche privée en France pour la rediriger vers l international
Quand à la recherche publique, les crédits vont vers les budgets de fonctionnement
Les signaux d alerte se multiplient mais la France regarde ailleurs
Encore et toujours le déni de réalité
Si l’on prenait comme critères d’excellence la décarbonation des programmes, la résilience aux discriminations, les pratiques citoyennes vertueuses et la lutte contre le réchauffement climatique, nul doute que notre classement ferait un grand bond en avant.
La concurrence ou l’émulation les vilains mots dans un pays voué à l’égalitarisme dont les ravages se révèlent un peu plus de jour en jour.
Comment s’étonner ? En France, il faut payer des taxes et impôts avant d’avoir gagné un seul euro, mais après avoir rempli des tonnes de formulaires et obtenu des aurorisations sans fin, difficile de créer une startup. De plus, si vous n’êtes pas de gauche, vous n’êtes qu’un fachot qu’aucune entité estatale n’aidera. Et si malgré tout vous réussissez, c’est que vous n’êtes qu’un misérable exploiteur que le fisc devrait dépouiller. Conséquence directe, beaucoup de Français votent avec leurs pieds, dont certains parmi les plus compétents. Combien de prix Nobel français ont mené leurs recherches aux US ? Je n’ai pas souvenir d’un seul prix Nobel américain ayant mené sa carrière en France.
Nos trois prix Nobel d’économie français sont l’arbre qui cache l’absence de forêt.
Exactement
Au CNRS, depuis les années 1980, les chercheurs dans les sciences « molles » sont très majoritaires par rapport aux chercheurs des sciences dures. Et on ne peut pas dires que les ténors des sciences humaines et des sciences sociales aient amélioré notre société.
Moins de moyens pour les sciences dures, plus pour celles qui ne servent pas à grand chose (peut-on parler de sciences ?), le résultat est logique.