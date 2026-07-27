La Révolution américaine : naissance d’un modèle constitutionnel fondé sur les droits et la limitation du pouvoir

Dans le Journal des Libertés n°32-33, Jean-Philippe Feldman, avocat à la Cour de Paris et directeur de recherches à l’IREF, retrace la genèse de la Révolution américaine et la construction progressive d’un modèle constitutionnel original fondé sur la limitation du pouvoir et la reconnaissance des droits individuels.

Il commence par rappeler que les treize colonies anglaises, malgré leurs différences, partagent des traits communs essentiels : dépendance à la Couronne britannique, héritage du parlementarisme anglais et affirmation précoce du principe du consentement des gouvernés. Il souligne que cette conception contractuelle du pouvoir s’enracine très tôt dans la vie coloniale, annonçant déjà une logique d’autonomie politique.

L’auteur explique ensuite que la rupture avec la métropole s’explique par le système mercantiliste britannique, qui restreint les échanges et impose un encadrement strict du commerce colonial. Après la guerre de Sept Ans, l’augmentation de la fiscalité (Sugar Act, Stamp Act) déclenche une contestation fondée sur le principe de « no taxation without representation ». Les colons refusent la notion de représentation virtuelle au Parlement britannique et organisent progressivement leur résistance politique et économique, par des boycotts, des pétitions et des structures intercoloniales.

Jean-Philippe Feldman met en évidence l’escalade des tensions, marquée par des épisodes comme le massacre de Boston, la Boston Tea Party et les « lois intolérables », qui conduisent à une structuration politique et militaire des colonies autour du Congrès continental et de George Washington.

Il analyse ensuite la Déclaration d’indépendance de 1776 comme un texte fondateur, affirmant des droits naturels inaliénables (vie, liberté, recherche du bonheur) et posant que le gouvernement tire sa légitimité du consentement des gouvernés. Ce texte consacre également un droit de résistance à l’oppression. Jean-Philippe Feldman insiste sur l’influence majeure de John Locke, tout en soulignant une spécificité américaine : une grande prudence à l’égard du pouvoir politique, conçu comme nécessaire mais fondamentalement imparfait et devant être strictement limité.

L’article présente enfin les principales interprétations de la Révolution américaine (libérale, radicale whig), puis revient sur les débats constitutionnels postérieurs à l’indépendance entre fédéralistes et anti-fédéralistes.

Jean-Philippe Feldman conclut que la Révolution américaine est souvent perçue comme l’émergence d’un modèle politique original, où l’État n’est pas conçu simplement comme un pouvoir dirigeant, mais comme un pouvoir essentiellement limité et subordonné à la protection des droits naturels.

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