Le budget « offensif » de Sébastien Lecornu : mais où sont les vraies économies et la baisse des dépenses publiques ?

Sébastien Lecornu a dévoilé jeudi soir, dans un entretien au Figaro, les grandes lignes de son projet de budget pour 2027 : un effort « d’environ 54 milliards d’euros, dans la stabilité fiscale ». Le chiffre impressionne : 1,8 point de PIB, dix milliards de plus que le plan de François Bayrou, qui lui avait coûté sa place.

Les 54 milliards ne sont pas la différence entre les dépenses de 2026 et celles de 2027. C’est l’écart entre la cible de déficit, 5 % du PIB, et un « tendanciel » que Matignon situe à 6,5 %, soit le niveau qu’atteindrait le déficit si le budget ne comportait aucune mesure d’économies. Or le déficit réel, lui, doit passer de 5,4 % en 2026 à 5 % en 2027. Quatre dixièmes de point : une douzaine de milliards d’euros.

Les 54 milliards réduisent donc la dépense publique, mais de 12 à 15 Md€ constants, pas de 54 Md€. Pour l’essentiel il s’agit d’un effort de stabilisation plus que de réduction massive. Le Premier ministre ne dit d’ailleurs pas autre chose, puisque ces économies serviront selon lui à « refroidir considérablement le moteur des dépenses qui augmentent inexorablement chaque année ». Refroidir, pas arrêter. En 2027, la France ne dépensera donc pas beaucoup moins qu’en 2026. Et ce budget est loin d’être voté !

Plus la trajectoire spontanée retenue est élevée, plus l’effort paraît héroïque à résultat identique. En quoi consiste cet effort ? Moins de 6 milliards seront demandés aux retraités, dont les modalités — désindexation des pensions, suppression d’un abattement — sont renvoyées au Parlement. Environ 2 milliards sur les arrêts maladie. Une réforme des ruptures conventionnelles. Une « compression » des enveloppes ministérielles. Un délai de carence pour certaines allocations versées aux étrangers. Une dizaine de milliards identifiés sur 54. Le reste viendra, dit-on, le 1er octobre, en conseil des ministres.

Rappelons qu’en 2025, selon l’Insee, les dépenses publiques ont atteint 57,3 % du PIB, l’ensemble des recettes 52,1 %, et le taux de prélèvements obligatoires 43,6 % (voire plus selon les chiffres de l’Union européenne). Aucun pays de l’OCDE ne dépense davantage : la France se situe plus de sept points au-dessus de la moyenne de la zone euro. Dans une Note qui énumère huit réformes urgentes à faire, l’IREF a chiffré à 210 milliards d’euros par an les économies immédiatement réalisables, poste par poste, sans toucher au régalien. À côté, un budget « offensif » qui laisse la dépense progresser et le déficit à 5 % ressemble surtout à un exercice de freinage.