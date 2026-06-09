Le COR confirme que notre système de retraite va tout droit dans le mur

Après avoir prétendu, contre toutes évidences démographiques et financières, durant des années que « tout va très bien, Madame la marquise », le Conseil d’orientation des retraites (COR) a dû se résigner à revoir nettement à la hausse sa prévision de déficit du système des retraites en 2070 en raison notamment du recul de la natalité.
Selon le projet de rapport qui sera soumis jeudi aux 41 membres du COR, le déficit des retraites est désormais prévu à 2,4% du PIB en 2070, contre 1,4% prévu dans le rapport de l’an dernier. Deux raisons principales expliquent l’alourdissement de la barque pour 2070, explique le COR dans le projet de rapport. Les partenaires sociaux qui gèrent le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco ont défini de nouvelles règles, « plus favorables », pour la revalorisation des retraites complémentaires à partir de 2038, explique-t-il. Par ailleurs, la prévision de taux de fécondité doit être revue à la baisse pour tenir compte de la baisse de natalité constatée depuis plusieurs années. Le COR retient désormais un taux de fécondité de 1,45 enfant par femme (1,8 enfant par femme auparavant), ce qui va accélérer le vieillissement de la population par rapport aux anticipations antérieures.
Pour ramener le système à l’équilibre, c’est-à-dire ne pas le faire financer massivement par la dette qui n’est rien d’autre que l’impôt des générations suivantes, et en ne jouant que sur le paramètre de l’âge de départ, il faudrait repousser l’âge moyen de départ à « 67,6 ans en 2070 », soit « 3 ans au-dessus » du niveau pour l’instant anticipé. Si on ne touche pas à l’âge légal, on pourrait diminuer le niveau des pensions, ce qui nécessiterait une baisse moyenne relative de 7,4 points en 2070. Ou bien augmenter les niveaux des prélèvements, avec une hausse jusqu’à 5,6 points en 2070.
L’Insee a publié lundi son scénario d’évolution de la démographie française jusqu’en 2070, qui prévoit que les seniors (plus de 65 ans) représenteront 32% de la population à cette date, contre 26% aujourd’hui.
Bref, le système de retraite par répartition semble quasi condamné et impose une transition vers un système par capitalisation qui aurait en fait dû être lancée il y a déjà plusieurs décennies.
12 réponses
Ils n’ont toujours pas compris que le système s’effondre parce que ceux qui n’ont pas elevé d’enfants et n’ont donc pas contribué au système touchent quand même une retraite. Ce déni fait froid dans le dos de la part de « responsables »!
Enfants ou pas, chaque travailleur cotisé pour sa retraite !
??? Ceux qui n’ont pas eu d’enfants ont travaillé et versé des cotisations retraite. Et les enfants qu’ils n’ont pas mis au monde… ne percevront pas de retraite.
Dès aujourd’hui le déficit réel est à 2% du PIB. En effet la surcotisation de l’état (càd de nous contribuables) au régime de retraite des fonctionnaires et les subventions d’équilibre des régimes spéciaux sont considérées comme des recettes alors que ce sont des déficits. Le vrai déficit, pensions – cotisations au taux normal (celui du privé) s’élève à 58 Mds/an.
je ne comprends pas pourquoi on ne parle que de l’âge de départ à la retraite du vieillissement des travailleurs.
vous ne prenez pas en considération le système social injuste qui n’incite pas les français à chercher du travail.
vous ne prenez pas en considération le nombre de travailleurs, toutes catégories confondues : plus il y a de travailleurs, plus il y a de rentrées d’argent, moins d’aides sont nécessaires, cela associé à un régime de l’Etat avec le non remplacement de fonctionnaires notamment dans les hautes sphères ainsi que l’arrêt de leurs avantages indues aux vues des résultats, on devrait s’enrichir ou du moins parvenir un tant soi peu à rembourser nos créanciers non ?
nous, on en parle tout le temps
C’est avant tout le monstrueux corps public qui a des caisses de retraite en déficit chroniques dont les raisons sont connus c’est simplement l’employeur public local et national qui longtemps n’a pas payé pour ses salariés mieux encore ils se sont servi dans les caisses du privé pour combler les trous dans tous les domaines de ce monde public. Certes le monde privé suit mais là aussi la responsabilité incombe au public qui en raison des taxes, charges et contraintes imposées au privé a provoqué la fuite de bon nombre d’entreprises et en conséquence l’argent qui ne rentre plus dans les caisses sociales. Le tout sans oublier que tout ce monde public a bien plus d’avantages financier à vie que ceux du monde privé quand ils partent en retraite.
En 73, quand je suis entré dans le monde du travail, j’entendais déjà les anciens raconter qu’il y aura des difficultés à payer nos retraites, à nous les jeunes et ce malgré que l’âge de départ à la retraite fût alors à 65 ans. Au lieu de prendre conscience de ce problème déjà à cette époque, les politiques de gauche ont abaissé à 60 ans l’âge de départ en 1981 qui était une promesse pour se faire élire et cela n’a rien arrangé.
Le problème de fond français c’est notre incapacité, depuis l’arrivée des baby boomers, en 1962-4 à créer autant de vrais emplois productifs que l’augmentation de la population en âge et capacité de travailler. La capacité de travailler augmente avec l’allongement de la vie en bonne santé.
Pour permettre de bonnes retraites il faut, collectivement retrouver la capacité à créer, comme chez nos voisins du nord, des emplois, pour les jeunes et pour les sexagénaires voire septuagénaires.
Cela confirme bien que la gauche est néfaste pour notre pays
Vraiment pathètique la FRANCE et l EUROPE ( sauf Royaume – Uni et Pays Bas).
En amérique LATINE ( Mexique ,Colombie,Chili ) ,il y a la retraite par CAPITALISATION depuis plus de 30 ans.
Sur notre continent,c est encore un tabou en 2026.
Une idée qui sera recalée, mais un peu de fantaisie dans cette France sinistrosée : La natalité baisse, donc moins de cotisations retraite. Pourrait-on imaginer que l’entreprise qui remplace les hommes par des robots ou par l’IA et qui ne verse plus de salaire aux machines, se devrait de verser des cotisations retraite (qui profiteraient aux humains).