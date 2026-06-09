Le COR confirme que notre système de retraite va tout droit dans le mur

Après avoir prétendu, contre toutes évidences démographiques et financières, durant des années que « tout va très bien, Madame la marquise », le Conseil d’orientation des retraites (COR) a dû se résigner à revoir nettement à la hausse sa prévision de déficit du système des retraites en 2070 en raison notamment du recul de la natalité.

Selon le projet de rapport qui sera soumis jeudi aux 41 membres du COR, le déficit des retraites est désormais prévu à 2,4% du PIB en 2070, contre 1,4% prévu dans le rapport de l’an dernier. Deux raisons principales expliquent l’alourdissement de la barque pour 2070, explique le COR dans le projet de rapport. Les partenaires sociaux qui gèrent le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco ont défini de nouvelles règles, « plus favorables », pour la revalorisation des retraites complémentaires à partir de 2038, explique-t-il. Par ailleurs, la prévision de taux de fécondité doit être revue à la baisse pour tenir compte de la baisse de natalité constatée depuis plusieurs années. Le COR retient désormais un taux de fécondité de 1,45 enfant par femme (1,8 enfant par femme auparavant), ce qui va accélérer le vieillissement de la population par rapport aux anticipations antérieures.

Pour ramener le système à l’équilibre, c’est-à-dire ne pas le faire financer massivement par la dette qui n’est rien d’autre que l’impôt des générations suivantes, et en ne jouant que sur le paramètre de l’âge de départ, il faudrait repousser l’âge moyen de départ à « 67,6 ans en 2070 », soit « 3 ans au-dessus » du niveau pour l’instant anticipé. Si on ne touche pas à l’âge légal, on pourrait diminuer le niveau des pensions, ce qui nécessiterait une baisse moyenne relative de 7,4 points en 2070. Ou bien augmenter les niveaux des prélèvements, avec une hausse jusqu’à 5,6 points en 2070.

L’Insee a publié lundi son scénario d’évolution de la démographie française jusqu’en 2070, qui prévoit que les seniors (plus de 65 ans) représenteront 32% de la population à cette date, contre 26% aujourd’hui.

Bref, le système de retraite par répartition semble quasi condamné et impose une transition vers un système par capitalisation qui aurait en fait dû être lancée il y a déjà plusieurs décennies.