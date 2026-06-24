Le Medef veut réformer la France en profondeur

« Cartes sur table » est un document publié épisodiquement par le Mouvement des entreprises de France (Medef). L’édition 2026 – sous-titrée « Ce que la France ne peut plus ignorer » – vient de sortir. Son but est de lutter contre les approximations, contrevérités, mensonges par omission, promesses démagogiques, contresens économiques qui polluent le débat public, « abusent l’opinion et égarent la décision publique ».La première partie du document dresse le constat d’une Europe qui décroche et d’une France qui est déclassée. Dans la seconde partie, il est question de « réformer la France en profondeur pour redonner espoir aux Français et confiance aux entreprises » avec une trentaine de propositions.

Sans surprise, les patrons demandent la baisse des prélèvements sur le travail, la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), l’allègement de la fiscalité sur les transmissions d’entreprise, la simplification des lois et des normes, l’allègement des barrières réglementaires pesant sur certaines professions, la suppression des effets de seuil les plus pénalisants, etc. Il est aussi question d’adapter la fiscalité de l’épargne, de développer les fonds de retraite par capitalisation et de renforcer l’attractivité des marchés de capitaux européens afin de faciliter le financement en fonds propres des entreprises. Toutes choses que nous pourrions aisément défendre.

En revanche, nous sommes plus réservés quand l’organisation patronale réclame des investissements publics accrus pour diffuser rapidement l’intelligence artificielle (IA) dans toutes les entreprises. Ou quand elle fait des subventions publiques aux data centers un modèle à reproduire pour d’autres activités.

Comme les syndicats de salariés, le Medef se mêle parfois de ce qui ne le regarde pas. C’est le cas quand il entend améliorer le fonctionnement du système de santé par le développement de la prévention ou un meilleur suivi des patients chroniques. Il aurait été plus inspiré de suggérer que ledit système, y compris l’assurance maladie, soit confié à des entrepreneurs pour être sauvé.

Toujours est-il que ce « Cartes sur table » est très bien fait. Avec une idée, un graphique et un petit commentaire par page, le document est accessible au plus grand nombre. En comparant la situation française à celle d’autres pays, ou en montrant l’évolution des indicateurs dans le temps, il permet à chacun de se rendre compte que la France est désormais en « deuxième division européenne ».