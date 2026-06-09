 Le néocommuniste Mélenchon veut détruire la propriété privée

Les dernières annonces du fondateur de La France Insoumise confirment sa haine des propriétaires.

Jean-Luc Mélenchon a condamné « l’odieuse loi Kasbarian » (dite loi anti-squat), représentative de la « macronie » qui a « protégé les multipropriétaires et criminalisé le sans-abrisme ». Le fondateur de La France Insoumise est habitué aux déclarations clivantes, mais nous avouons notre incrédulité car ce qui nous a frappé depuis 2017, c’est au contraire le fait que le chef de l’État n’avait guère défendu la propriété (voir notre article du 16 mars 2026).

Il est toutefois exact que Guillaume Kasbarian a fait ce qu’il a pu en sa qualité d’éphémère ministre délégué chargé du Logement courant 2024. C’est d’ailleurs lui qui s’est empressé de réagir tout à la fois vertement et courageusement sur le même réseau le 3 juin en affirmant : « La loi Kasbarian protège un droit fondamental : la propriété privée. En interdisant les expulsions, vous voulez en réalité légaliser le squat. Vos propositions de malheur mènent à l’anarchie et à la ruine ».

En effet, Jean-Luc Mélenchon a dévoilé dans sa même publication une partie de son programme : « Le logement est un droit inaliénable. En 2027, nous interdirons les expulsions sans relogement, nous encadrerons les loyers et nous réquisitionnerons les moyens nécessaires (?) ».

Il s’agit en fait de la reprise du programme de LFI pour les élections législatives de 2024 comme de celle de certains candidats Insoumis lors des dernières élections municipales. Rappelons que, en décembre 2025, le candidat LFI à la mairie de Bordeaux avait fait part de sa volonté de réquisitionner les logements vacants, même en cas de refus préfectoral, et… de faire intervenir la mairie pour aller ouvrir elle-même les portes des propriétés privées (Le JDD, 24 décembre 2025) !

L’élection de Jean-Luc Mélenchon l’année prochaine marquerait en réalité la fin programmée du droit de propriété privée, laquelle multiplierait les situations de détresse à l’inverse de la volonté affichée ! A l’image des socialistes qui aiment tellement les pauvres qu’ils les multiplient, Jean-Luc Mélenchon aime tellement les sans-abris qu’il entend les multiplier.

Espérons que les propriétaires, qui constituent dans notre pays plus de la moitié des foyers, s’en souviendront au moment d’introduire leur bulletin dans l’urne.