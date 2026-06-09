 Le néocommuniste Mélenchon veut détruire la propriété privée

Les dernières annonces du fondateur de La France Insoumise confirment sa haine des propriétaires.
Jean-Luc Mélenchon a condamné « l’odieuse loi Kasbarian » (dite loi anti-squat), représentative de la « macronie » qui a « protégé les multipropriétaires et criminalisé le sans-abrisme ». Le fondateur de La France Insoumise est habitué aux déclarations clivantes, mais nous avouons notre incrédulité car ce qui nous a frappé depuis 2017, c’est au contraire le fait que le chef de l’État n’avait guère défendu la propriété (voir notre article du 16 mars 2026).
Il est toutefois exact que Guillaume Kasbarian a fait ce qu’il a pu en sa qualité d’éphémère ministre délégué chargé du Logement courant 2024. C’est d’ailleurs lui qui s’est empressé de réagir tout à la fois vertement et courageusement sur le même réseau le 3 juin en affirmant : « La loi Kasbarian protège un droit fondamental : la propriété privée. En interdisant les expulsions, vous voulez en réalité légaliser le squat. Vos propositions de malheur mènent à l’anarchie et à la ruine ».
En effet, Jean-Luc Mélenchon a dévoilé dans sa même publication une partie de son programme : « Le logement est un droit inaliénable. En 2027, nous interdirons les expulsions sans relogement, nous encadrerons les loyers et nous réquisitionnerons les moyens nécessaires (?) ».
Il s’agit en fait de la reprise du programme de LFI pour les élections législatives de 2024 comme de celle de certains candidats Insoumis lors des dernières élections municipales. Rappelons que, en décembre 2025, le candidat LFI à la mairie de Bordeaux avait fait part de sa volonté de réquisitionner les logements vacants, même en cas de refus préfectoral, et… de faire intervenir la mairie pour aller ouvrir elle-même les portes des propriétés privées (Le JDD, 24 décembre 2025) !
L’élection de Jean-Luc Mélenchon l’année prochaine marquerait en réalité la fin programmée du droit de propriété privée, laquelle multiplierait les situations de détresse à l’inverse de la volonté affichée ! A l’image des socialistes qui aiment tellement les pauvres qu’ils les multiplient, Jean-Luc Mélenchon aime tellement les sans-abris qu’il entend les multiplier.
Espérons que les propriétaires, qui constituent dans notre pays plus de la moitié des foyers, s’en souviendront au moment d’introduire leur bulletin dans l’urne.
11 réponses
Il faudrait qu’un journaliste demande à Merluchon pourquoi il s’offre pas son cossu apparement parisien et sa maison secondaire pour loger gratuitement des sans-abris ? Pourquoi Merluchon ne distribue-t-il pas son argent aux pauvres ? Pourquoi ne cède-t-il pas sa place à des « racisés » ? Pourquoi ne s’applique-t-il pas à lui-même ses préceptes ? Pourquoi aucun journaliste ne le met face à ses contradictions ? Pourquoi bénéficie-t-il d’une telle complaisance pour aligner des inepties ? (car avant d’être violentes, ses doctrines sont surtout ineptes).
Mélenchon est logique avec ses ambitions présidentielles et le support électoral qu’il cherche pour ne pas paraître ridicule par ses résultats. Il fait feu de tout bois, promet ce que son électorat veut entendre et plus encore, et qu’importe l’aspect moral, légal ou pratique. Ceux qui s’indignent de ses paroles sournoises n’avaient pas l’intention de voter pour lui, il n’a rien à perdre, et de plus cela lui permet de maintenir ses troupes alignées et motivées, il est sans contestation le seul candidat de LFI, au contraire d’un certain parti socialiste dans la pagaille.
« qui a « protégé les multipropriétaires »
Les multipropriétaires sont à exproprier hein, pas les simples propriétaires, par exemple d’un bel appartement parisien, lesquels expulsés deviendraient alors de simples sans-abris…. Mélenchon se méfie de LFI !
Pour faire écho à votre article sur les retraites, acheter et mettre à disposition des locataires le bien, afin d’augmenter le montant de sa retraite le moment venu, n’est donc pas la bonne idée…
Si les rats pouvaient voter, Mélenchon serait contre la dératisation.
On va finir par croire que Melenchon est atteint d’une maladie grave qui lui ronge l’intelligence . Mais bon sang de bon soir qu’il arrête de débiter des âneries, ça le reposera et nous avec .
Ce type est dangereux : il veut détruire tout ce qui a fait notre pays et se poser en défenseur des pauvres, migrants ou pas, mais il veut plutôt installer une dictature avec lui à sa tête. Si les Français votent pour lui, ce pays est foutu
C’est un boomer néo stalinien..intégrer les données du XXI ne sont pour lui totalement impossible !
Lui y compris puisqu’il est dans les riches
Avez vous lu Proudhon ?
Attention, les propositions de Mélenchon semblent délirantes, mais lui sait que 30% des électeurs ont aujourd’hui de la peine à comprendre un texte simple d’une page…