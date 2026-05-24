Le pape Léon XIV confond économie et charité

Le pape Léon XIV ne mesure pas sa peine. En même temps qu’il a annoncé sa venue en France en septembre 2026, il publie une nouvelle encyclique sur l’IA ce 25 mai et il a reçu en audience le 16 mai dernier les responsables d’institutions bancaires qu’il a exhortés à renouer avec leur vocation sociale et humaine : « Ce ne sont pas les capitaux qui entrent en premier lieu dans une banque, mais des personnes », a-t-il rappelé, soulignant que derrière les chiffres se trouvent « des femmes et des hommes, des familles qui ont besoin d’aide ».

Malheureusement, malgré de grandes qualités de prudence, discernement et pondération par rapport à son prédécesseur, le pape Léon XIV semble encore méconnaître les vertus et nécessités de l’économie de marché.

Le rôle des banques

Certes, l’évêque de Rome a reconnu le rôle historique des banques et des établissements de crédit dans le développement économique italien. « Vos institutions financières ont favorisé, de différentes manières, un partage et une redistribution équitables des richesses entre les individus, les entreprises et les institutions », a-t-il déclaré. Non sans raison d’ailleurs il a adressé une mise en garde contre les dérives possibles d’une logique d’accumulation individuelle et contre le risque que les outils numériques effacent les relations humaines.

Le rôle du pape est bien en effet de rappeler à chaque chrétien, à chaque personne, banquier ou non, le devoir d’être animé dans sa vie, professionnelle ou autre, par le désir de « faire le bien ». Pour autant il n’est pas de confondre économie et charité.

Le successeur de Pierre s’inspire de Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, (Considérations pour un discernement éthique sur certains aspects du système économique et financier actuel) publié en 2018, qui déjà tendait, observait jean-Philippe Feldaman, à la conclusion que le libre marché est dangereux et doit être encadré fermement par l’Etat pour répondre aux exigences du bien commun. Il plaide pour que les institutions bancaires gardent une vocation d’entraide et orientent leur « engagement vers une éthique de la solidarité ». « N’oubliez jamais la charité ; mieux encore, faites-en de plus en plus le critère directeur de vos choix stratégiques », a conclu le Souverain pontife.

L’abus de bien commun

Il y a là une confusion ancienne entre justice et charité qui a introduit le socialisme. Le bien commun est l’ensemble des règles permettant de vivre ensemble, et particulièrement à chaque homme de vivre selon ses fins dans le respect des autres. La règle d’or de toutes les grandes religions le requiert et notamment la Bible dans le Livre de Tobie: « Ce que tu serais fâché qu’on te fît, prends garde de jamais le faire à autrui. » (4, 16). C’est une règle négative, « ne fais pas », où se fonde la justice qui veille à ce qu’aucun n’empiète sur les biens d’autrui. La justice rend à chacun ce qui lui est dû. Saint Augustin enseignait que dans tous les contrats de droit, il faut respecter la maxime commune : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse » (De Ordine 2, 8, 25). C’est le principe sur lequel repose l’Etat de droit et la liberté.

Une autre règle a été introduite par la Bible (Deutéronome 19,18) et surtout par le Christ pour demander à chacun d’aimer son prochain comme soi-même et de faire pour lui ce qu’on souhaiterait pour soi-même : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le vous-même pour eux » (Matthieu 7,22). C’est une exigence de comportement personnel pour suivre le Christ dans la foi, pas pour vivre en société. C’est la charité, pas la justice, la préoccupation du bien pas du juste.

La solidarité ou la charité dénaturée

A partir du XVIIIème siècle plus encore que précédemment, les hommes ont voulu que le bien devienne préoccupation sociale et bientôt obligatoire. Ils ont alors transformé la charité en bienfaisance et en ont investi l’Etat. Ainsi est né le socialisme qui aujourd’hui rend la charité publique et obligatoire sous le nom de solidarité qui déguise celui de l’impôt. C’est ce que remarquait Frédéric Bastiat en 1850 : « On ne veut pas seulement que la Loi soit juste ; on veut encore qu’elle soit philanthropique. On ne se contente pas qu’elle garantisse à chaque citoyen le libre et inoffensif exercice de ses facultés, appliquées à son développement physique, intellectuel et moral ; on exige d’elle qu’elle répande directement sur la nation le bien-être, l’instruction et la moralité. C’est le côté séduisant du Socialisme ».

La loi du marché a ses propres vertus qui ont permis au monde de sortir de la grande pauvreté ou végétaient 80% de la population avant que la liberté ouvre les voies de la prospérité. L’économie de marché n’est pas faite pour donner, mais pour favoriser les échanges qui enrichissent toutes les parties qui y participent. Elle n’empêche pas que ses acteurs aient de la bienveillance personnelle, à condition de ne pas détruire le mécanisme du marché, ce qui causerait de biens plus grands dommages comme l’ont vécu et le vivent encore toutes les sociétés meurtries par le collectivisme. La loi n’est pas faite pour être la pâle imitation de la charité, chacune est dans son ordre et celui de la loi est nécessaire quand celui de la charité est souhaitable. C’est parce que la loi est imparfaite, implacable, qu’il est bon d’y adjoindre le regard des hommes, de permettre le pardon, d’y laisser l’ouverture du don au-delà de toute réciprocité.

La charité ne saurait pour autant guider les choix stratégiques d’une entreprise. Les entrepreneurs doivent être justes. C’est encore mieux s’ils savent aussi être bienveillants à l’égard des personnes sans remettre en cause la juste stratégie de l’entreprise. Le souci de l’entreprise les y pousse d’ailleurs. C’est ce que disait autrement Frédéric Ozanam dans sa merveilleuse histoire de la civilisation : « L’ordre de la société repose sur deux vertus : justice et charité. Mais la justice suppose déjà beaucoup d’amour ; car il faut beaucoup aimer l’homme pour respecter son droit qui borne notre droit et sa liberté qui gêne notre liberté. Cependant la justice a des limites ; la charité n’en connaît pas. »