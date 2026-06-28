Le Parlement européen valide les nouvelles techniques génomiques : l’agriculture européenne entre dans le XXIe siècle

Le Parlement européen a adopté un règlement sur les « végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques » (les NGT). A la différence des OGM, une plante modifiée par des NGT l’a été sans introduction d’un gène extérieur. Par exemple, l’outil CRISPR modifie directement le gène d’une plante. Parler ainsi de « nouveaux OGM », comme le font les opposants à ce règlement, est inexact. Ce texte permet ainsi la recherche, la culture et la vente de plantes dont le génome aura été modifié par les nouvelles biotechnologies végétales dans tous les pays membres de l’UE.

Les biotechnologies végétales ouvrent le champ des possibles : en modifiant son génome, on peut obtenir une plante résistante à la chaleur, à la sécheresse ou à des maladies. Aussi, il est possible de créer des plantes « biofortifiées », d’améliorer le profil nutritionnel de fruits et de légumes. Au Japon, une tomate commercialisée depuis 2021, la Sicilian Rouge High Gaba, a été conçue pour favoriser la relaxation et réduire la tension artérielle. En Israël, des scientifiques ont élaboré une variété de laitue riche en vitamine A et en vitamine C qui renforce le système immunitaire et l’absorption du fer.

Ce nouveau règlement européen est particulièrement attendu en Guadeloupe. Menacées par la cercosporiose noire, une maladie provoquée par un champignon qui peut entrainer des pertes de 30 à 50 %, les cultures de banane de la Guadeloupe pourraient être sauvées par une banane au génome modifié, permettant une meilleure résistance à cette maladie et donc une limitation, voire un arrêt, de l’usage de certains produits phytosanitaires et de fongicides.

L’adoption de ce règlement peut faire entrer l’agriculture européenne dans le XXIe siècle. L’innovation végétale est primordiale pour la compétitivité de nos exploitations agricoles ; les nouvelles techniques génomiques font parties des outils indispensables.