Le PIB  a reculé de 0,1 % au 1er trimestre en France : une première en plus de 6 ans (hors Covid)

Selon l’INSEE, le PIB de la France recule de -0,1 % au premier trimestre 2026. Hors période Covid, la dernière fois que la France a enregistré une croissance négative remonte au 4ème trimestre 2019, et l’avant-dernière fois au 2ème trimestre 2016. Nous assistons donc à un événement rare, signe d’une économie en difficulté.

Selon la définition exacte de l’INSEE, « on parle de récession si l’on observe un recul du Produit Intérieur Brut (PIB) sur au moins deux trimestres consécutifs ». La France va-t-elle être officiellement en récession à partir du trimestre prochain ?