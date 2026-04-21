Le premier ministre travailliste du Royaume-Uni, Keir Starmer, vit sans doute ses derniers jours au 10 Downing Street

La déposition, mardi devant les Communes, d’un haut fonctionnaire limogé jeudi dernier pour n’avoir pas correctement alerté le chef du gouvernement sur le risque réputationnel de Peter Mandelson, ami du pédophile américain Jeffrey Epstein et nommé ambassadeur aux Etats-Unis, n’a levé aucun soupçon. On peut même dire qu’elle les a aggravés.

Olly Robbins a ainsi déclaré à la commission qu’il avait subi des pressions politiques pour approuver la nomination de M. Mandelson, à rebours de ce que prétend Keir Starmer. On lui a aussi demandé si d’autres personnalités politiques avaient été proposées par le gouvernement pour occuper des postes habituellement réservés à des diplomates de carrière. Keir Starmer a tenté d’obtenir un poste d’ambassadeur pour son ancien responsable de la communication, Matthew Doyle, a déclaré ce haut fonctionnaire dans une révélation qui risque d’ajouter de nouvelles questions délicates au Premier ministre concernant l’influence politique au sein du ministère des Affaires étrangères.

Le jugement de Keir Starmer a déjà été remis en question pour avoir nommé Mandelson alors que celui-ci avait démissionné à deux reprises du gouvernement dans des circonstances controversées. Le Premier ministre a limogé Mandelson en septembre à la suite de révélation, selon lesquelles ses liens avec Jeffrey Epstein, qui s’est suicidé dans sa cellule à New York en 2019, étaient plus profonds et plus anciens qu’on ne le pensait.

Mattew Doyle, désormais membre travailliste de la Chambre des lords, a quitté son poste au 10 Downing Street il y a un an. Il semblait lui aussi avoir des liens avec un pédophile condamné. Finalement, aucun poste n’a été trouvé pour Doyle au ministère des Affaires étrangères, ce qui, selon Robbins, était « probablement dû, autant aux préférences et à la situation personnelles de Doyle, qu’à ce que j’ai pu dire ».