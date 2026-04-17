Royaume-UniÂ : lâ€™affaire Starmer-Mandelson continue

Il a beau se prÃ©tendre , de maniÃ¨re plus ou moins convaincante, Â« furieux quâ€™on lui ait menti Â», la place de Keir Starmer Ã la tÃªte du gouvernement britannique semble plus menacÃ©e que jamais. Un dÃ©veloppement important pour lâ€™un des derniers gouvernements travailliste-social-dÃ©mocrate dâ€™Europe, au bilan au demeurant trÃ¨s mauvais, tant sur le plan Ã©conomique et social, quâ€™en matiÃ¨re de politique au Proche-Orient, ou de libertÃ© dâ€™expression, etc.

Keir Starmer faisait face, vendredi, Ã une nouvelle salve de critiques aprÃ¨s quâ€™il a Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ©, jeudi soir, que Peter Mandelson, qu’il avait nommÃ© ambassadeur aux Ã‰tats-Unis, n’avait pas satisfait au contrÃ´le prÃ©alable de ses antÃ©cÃ©dents en raison de ses liens avec le dÃ©linquant sexuel Jeffrey Epstein. L’opposition a jugÃ© invraisemblable les explications fournies par l’Ã©quipe de Keir Starmer, selon lesquelles le chef du gouvernement travailliste n’avait pas Ã©tÃ© informÃ© du fait que Peter Mandelson n’avait pas Ã©tÃ© jugÃ© apte Ã Ãªtre nommÃ© aux Ã‰tats-Unis.

Les rÃ©vÃ©lations sur l’affaire Mandelson empoisonnent depuis des mois la vie de Keir Starmer, dont le parti risque de subir une lourde sanction dans les urnes dans trois semaines lors des Ã©lections municipales en Angleterre et rÃ©gionales en Ecosse et au Pays de Galles. Les sondages le donnent loin derriÃ¨re le parti anti-immigration Reform UK, voire les Tories et les Verts, Ã lâ€™ascension fulgurante.

A la question de savoir s’il envisageait de dÃ©missionner, Keir Starmer a rÃ©pondu qu’il Â«Â prÃ©senterait les faits pertinentsÂ Â» lundi devant le Parlement. Une lettre du ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res datÃ©e de janvier 2025, rendue publique par le Parlement le mois dernier et dans laquelle le poste d’ambassadeur Ã©tait proposÃ© Ã Peter Mandelson, laissait entendre qu’il avait passÃ© avec succÃ¨s le contrÃ´le de sÃ©curitÃ©.

Cela avait conduit Keir Starmer Ã prÃ©tendre devant le Parlement que le contrÃ´le des antÃ©cÃ©dents de Peter Mandelson n’avait dÃ©clenchÃ© Â«Â aucune alerteÂ Â» lorsque le scandale des liens de ce dernier avec Jeffrey Epstein avait Ã©clatÃ©, ce qui a entraÃ®nÃ© son limogeage en septembre.