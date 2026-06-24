Le programme économique de Dominique de Villepin : l’Etat, l’Etat et encore l’Etat !

Candidat putatif à l’élection présidentielle de 2027, l’ancien Premier ministre confirme qu’il est atteint d’une pathologie étatiste.

En France, avoir échoué au pouvoir n’empêche nullement de se présenter à l’élection présidentielle, à tout le moins d’être sur les rangs. A preuve Dominique de Villepin qui vient de dévoiler les bribes de son programme économique (L’Opinion, 23 juin 2026).

Que se passerait-il si l’ancien Premier ministre était finalement élu, même si l’hypothèse est rien moins que probable aujourd’hui ? A l’évidence, non seulement les graves problèmes que connaît tous azimuts notre pays ne seraient pas réglés, mais ils s’aggraveraient.

Dominique de Villepin souhaite « restaurer notre crédibilité budgétaire ». Fort bien, mais que ne l’a-t-il fait lorsqu’il était au pouvoir ! Il annonce une loi organique quinquennale sur le déficit. Fort bien, mais c’est pour aussitôt préciser qu’elle sera révisable à la majorité des trois cinquièmes du Parlement et qu’elle devra être couplée avec une « planification énergétique et climatique ». Quant à l’objectif, il est particulièrement dénué d’ambition, puisqu’il s’agirait de ramener le déficit à moins de 3 % du PIB… en 2032 !

Dominique de Villepin veut la création d’un « fonds souverain » de 100 milliards d’euros à la fin du quinquennat, même si l’on ne sait pas d’où proviendrait précisément l’argent. S’il souhaite un « volet de capitalisation collective pour les retraites », il désire sauver le régime par répartition… grâce à des augmentations d’impôts ! Et en premier lieu -clin d’œil appuyé à la gauche, dont il lorgne les voix-, il vise le 1 % le plus riche de la population et il veut lui faire les poches en rétablissant l’ISF, tout en écartant une « taxe Zucman ». Toujours sur le volet fiscal, il plaide pour une nouvelle « taxe carbone » qui fera sans doute plaisir à bien des électeurs qui, eux, n’ont pas la mémoire courte… Il veut une fiscalité variable sur l’essence avec un prix oscillant entre 1,75 et 2,50 euros le litre (à ce prix-là, seules les personnes les plus aisées rouleront : très « social » le gaulliste !). Enfin, il n’oublie pas l’Europe, qui devra maîtriser une « IA du bien commun ».

Le but transparent du candidat putatif est de rallier la gauche aux centristes pour tenter de construire une majorité présidentielle. Il n’est pas certain que Dominique de Villepin y parvienne, d’autant plus qu’il est englué dans une affaire peu reluisante : l’acceptation en « cadeau », lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères, de deux statuettes de Napoléon (le grand démocrate, dont l’ancien Premier ministre est un inconditionnel), qui auraient été achetées pour la bagatelle de 120.000 euros et que, devant le scandale, il a dû piteusement « restituer » au quai d’Orsay. Une « erreur », selon son propre terme, qui risque de le poursuivre longtemps…