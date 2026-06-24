Le programme économique de Dominique de Villepin : l’Etat, l’Etat et encore l’Etat !

Candidat putatif à l’élection présidentielle de 2027, l’ancien Premier ministre confirme qu’il est atteint d’une pathologie étatiste.
En France, avoir échoué au pouvoir n’empêche nullement de se présenter à l’élection présidentielle, à tout le moins d’être sur les rangs. A preuve Dominique de Villepin qui vient de dévoiler les bribes de son programme économique (L’Opinion, 23 juin 2026).
Que se passerait-il si l’ancien Premier ministre était finalement élu, même si l’hypothèse est rien moins que probable aujourd’hui ? A l’évidence, non seulement les graves problèmes que connaît tous azimuts notre pays ne seraient pas réglés, mais ils s’aggraveraient.
Dominique de Villepin souhaite « restaurer notre crédibilité budgétaire ». Fort bien, mais que ne l’a-t-il fait lorsqu’il était au pouvoir ! Il annonce une loi organique quinquennale sur le déficit. Fort bien, mais c’est pour aussitôt préciser qu’elle sera révisable à la majorité des trois cinquièmes du Parlement et qu’elle devra être couplée avec une « planification énergétique et climatique ». Quant à l’objectif, il est particulièrement dénué d’ambition, puisqu’il s’agirait de ramener le déficit à moins de 3 % du PIB… en 2032 !
Dominique de Villepin veut la création d’un « fonds souverain » de 100 milliards d’euros à la fin du quinquennat, même si l’on ne sait pas d’où proviendrait précisément l’argent. S’il souhaite un « volet de capitalisation collective pour les retraites », il désire sauver le régime par répartition… grâce à des augmentations d’impôts ! Et en premier lieu -clin d’œil appuyé à la gauche, dont il lorgne les voix-, il vise le 1 % le plus riche de la population et il veut lui faire les poches en rétablissant l’ISF, tout en écartant une « taxe Zucman ». Toujours sur le volet fiscal, il plaide pour une nouvelle « taxe carbone » qui fera sans doute plaisir à bien des électeurs qui, eux, n’ont pas la mémoire courte… Il veut une fiscalité variable sur l’essence avec un prix oscillant entre 1,75 et 2,50 euros le litre (à ce prix-là, seules les personnes les plus aisées rouleront : très « social » le gaulliste !). Enfin, il n’oublie pas l’Europe, qui devra maîtriser une « IA du bien commun ».
Le but transparent du candidat putatif est de rallier la gauche aux centristes pour tenter de construire une majorité présidentielle. Il n’est pas certain que Dominique de Villepin y parvienne, d’autant plus qu’il est englué dans une affaire peu reluisante : l’acceptation en « cadeau », lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères, de deux statuettes de Napoléon (le grand démocrate, dont l’ancien Premier ministre est un inconditionnel), qui auraient été achetées pour la bagatelle de 120.000 euros et que, devant le scandale, il a dû piteusement « restituer » au quai d’Orsay. Une « erreur », selon son propre terme, qui risque de le poursuivre longtemps…
11 réponses
Que chirac est pu s entourer de cet antisémite notoire en dit long sur cette droite pourrie jusqu au cœur tres loin du GdG
Un putatif ego-candidat qui se moque des électeurs sans mémoire ?
Le parfait démago-socialo qui n’a rien fait du temps où il était aux manettes mais qui se prend pour un réformateur qui va sauver la nation !
Ouste !
Il a déjà fait la preuve de son incompétence.
La honte ne l’ étouffe pas c’est certain ! Comment certaines personnes peuvent elles encore porter crédit à cet incompétent et à tout ce qu’il peut dire ? Lui et tout ces congénères d’ailleurs. Cela me dépasse. Et me confirme que la majorité des gens ne réfléchit pas et ne pense pas…. Serait ils assez bêtes pour le mettre à la tête de l’ état ? Croisons les doigts pour que cela n’arrive pas ! Il doit rejoindre le sac des fossoyeurs de ce pays.
On ne sait plus trop où il se situe sur l’échiquier politique. Il semble qu’il drague les voix de la gauche, peut être s’imagine remplacer Mélenchon. Pour les idées il apparaît de plus en plus hors sol. Sa candidature n’ira pas jusqu’au bout.
On se demande ce qui leur passe par la tête. Dans quel monde vivent ils et qui les conseillent. Ce monsieur est une énigme : échec patent sous Chirac et idéologie complètement inadaptée à la situation.
SURTOUT PAS CE JUSTICIABLE !!! VOIRE …??? !!! . QUANT EST -IL ???
Encore un autre guignol, quand il s’exprime, je ne comprends même pas la plupart de ses phrases. Ah, ça promet après les élections de 2027 !!!
Pauvre FRANCE !!!
Alerte , alerte , OVNI en vue ( Oracle Vaseux Non Intelligent ) . Manquerait plus qu’il se présente . Heureusement que le ridicule ne tue pas , nous aurions un mort sur la conscience.
Notre médiocratie de trottoir n’est plus qu’un vaste concours de racolage. Quand y aura-t-il assez d’électeurs pour comprendre qu’il est temps de ne plus se faire pigeonner?
Ah non pas lui ! On l’a déjà vu à l’œuvre