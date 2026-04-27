Le Â«Â Projet du Parti socialisteÂ Â»Â : toujours moins de libertÃ©, toujours plus dâ€™Etat

Les socialistes nâ€™ont donc rien apprisÂ ! Â Leur projet de socialisme pour le XXIe siÃ¨cle fleure bon les vieilles lunes du XIXe.

AprÃ¨s la rÃ©vÃ©lation de lâ€™accord pour un Â«Â nouveau Front populaireÂ Â», Bruno Le Maire sâ€™Ã©tait exclamÃ©Â : Â«Â Câ€™est 1981 puissance 10Â Â» (Franceinfo, 14 juin 2024). Lâ€™expression peut Ãªtre reprise aujourdâ€™hui Ã la lecture du volumineux Â«Â Projet du Parti socialisteÂ Â» qui a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© Ã son bureau national le 21 avril et Ã la presse le lendemain, mais dont la substantifique moelle avait Ã©tÃ© dÃ©jÃ dÃ©voilÃ©e par certains journaux (Lâ€™Opinion, 14 avril 2026).

Nous ne sommes en rien surpris par les 144 pages de ce projet et ce, pour deux raisons. Dâ€™abord, parce que nous avions dÃ©jÃ lu, et commentÃ© (voir notre article du 19 mai 2025), les six contributions au dernier congrÃ¨s du PS, soit 100 pages serrÃ©es, qui toutes naviguaient entre la gauche de la gauche et lâ€™extrÃªme gauche. Ensuite parce que le nouveau projet a Ã©tÃ© rÃ©digÃ© sous lâ€™Ã©gide dâ€™une proche du secrÃ©taire national Olivier Faure, ChloÃ© Ridel, Ã©narque (promotion George Orwell, Ã§a ne sâ€™invente pasÂ !), dÃ©putÃ©e europÃ©enne et ancienne mÃ©lenchoniste dÃ©complexÃ©e.

Des propositions aberrantes et non financÃ©es

Le projet compte plusieurs centaines de propositions. Il est difficile de faire son choix tant les aberrations pullulent, mais en voici un florilÃ¨geÂ :

smic net mensuel Ã 1.690 euros,

Ã©cart de salaires dans les entreprises limitÃ© de 1 Ã 20,

impÃ´t sur les grandes successions,

planifications tous azimuts, notamment Ã©cologique,

prises de participation de lâ€™Ã‰tat et nationalisations dans certains secteurs qualifiÃ©s de clefs,

lutte contre le Â«Â patriarcatÂ Â».

Si les propositions sâ€™accumulent, elles sont en revanche dâ€™une discrÃ©tion exemplaire sur leur financement. Un point de dÃ©tail pour un socialisteÂ ! LÃ encore, nous nâ€™en sommes pas surpris. Dâ€™ailleurs les six contributions au dernier congrÃ¨s socialiste ne comportaient aucune (oui, vous lisez bienÂ : aucuneÂ !) source de rÃ©duction des dÃ©penses publiques. Et dâ€™une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, le socialisme sâ€™analyse comme une course de dÃ©penses pour rÃ©pondre aux besoins, jamais satisfaits, des citoyens.

Seul ennemiÂ : le capitalisme. Un point, câ€™est tout

Nous souhaiterions ici scruter la philosophie du projet telle que lâ€™Ã©nonce sans fard dans son introductionÂ : lâ€™objectif est celui de Â«Â vivre libresÂ Â» au XXIe siÃ¨cle et le moyen ne peut Ãªtre que celui dâ€™un Â«Â nouveau socialismeÂ Â».

Lâ€˜analyse part dâ€™une critique unilatÃ©rale du monde qui nous entoure. Rien ne trouve grÃ¢ce aux yeux de nos socialistes, ni dans le monde, ni dans notre pays. Lâ€™explication est unidimensionnelleÂ : tout est de la faute du capitalisme qui, du fait de sa crise, est entrÃ© dans un nouvel Ã¢ge, au moins aussi dÃ©testable, pour ne pas dire pire, que le prÃ©cÃ©dent, avec, insiste le texte, Â des consÃ©quences dÃ©lÃ©tÃ¨res pour lâ€™Ã©cologie. En effet, au Â«Â capitalisme nÃ©olibÃ©ralÂ Â», dont les promesses de doux commerce, de mondialisation et de libre-Ã©change nâ€™ont pas Ã©tÃ© tenues, a succÃ©dÃ© un Â«Â capitalisme autoritaireÂ Â» ou Â«Â illibÃ©ralÂ Â», une prÃ©dation exercÃ©e par les Etats-Unis, la Chine et la Russie (sans que le projet fasse la moindre diffÃ©rence entre les Â«Â grandes puissances de ce mondeÂ Â»). Les passages rÃ©pÃ©tÃ©s sur Â«Â lâ€™oligarchie financiÃ¨reÂ Â» fleurent bon le complotisme et la dÃ©magogie.

Il faut Â«Â vivre libresÂ Â», câ€™est une obligationÂ !

Vient ensuite le moment essentiel de la nouvelle philosophie socialisteâ€¦ qui ressemble furieusement aux canons marxistes de lâ€™ancienneÂ ! Quâ€™est-ce que Â«Â vivre libresÂ Â»Â ? câ€™est Â«Â pouvoir choisir son destinÂ Â», tant individuellement que collectivement (car chez les socialistes le collectif nâ€™est jamais trÃ¨s loin). Sans le dire, le projet entÃ©rine la vieille opposition entre les libertÃ©s formelles et les libertÃ©s rÃ©elles. Sur fond de misÃ©rabilisme, il sâ€™alarme de ce que nous ne soyons Â«Â pas tous Ã©gaux face Ã la libertÃ©Â Â», alors que celle-ci est un Â«Â bien communÂ Â», Ã construire autour des valeurs de fraternitÃ© et de solidaritÃ©. Le terme Â«Â construireÂ Â» est opportunÃ©ment utilisÃ©Â : toujours dans lâ€™optique marxiste, la libertÃ©, loin dâ€™Ãªtre naturelle, est le fruit dâ€™un combat. ChloÃ© Ridel lâ€™a confirmÃ© dans un entretien (LibÃ©ration, 22 avril 2026)Â : la libertÃ© est uneâ€¦ Â«Â question socialeÂ Â», car tout est social pour nos socialistes.

Par opposition, aux yeux, selon le programme, des Â«Â droites libertariennesÂ Â», Â«Â la libertÃ© est lâ€™absence de rÃ¨gles communes, le rÃ¨gne du tout-marchÃ©, partisans (sic) du laisser-faire (sic) gÃ©nÃ©ralisÃ© qui nâ€™est rien dâ€™autre que la loi du plus fortÂ Â». Nos lecteurs auront relevÃ© la colossale finesse de lâ€™argumentation.

En substance, les socialistes subvertissent la notion de libertÃ©. Câ€™est une inversion des valeurs, que George Orwell avait brillamment relevÃ©e en son temps. Lorsque les socialistes parlent de libertÃ©, il faut lireÂ : contraintes supplÃ©mentaires et Ã‰tat omniprÃ©sent.

Le rejet de la Â«Â social-dÃ©mocratieÂ Â»

Le projet insiste lourdement sur la dimension europÃ©enne. Câ€™est tout Ã la fois un moyen de se distinguer des LFIstes et paradoxalement un moyen de prÃ©parer, au-delÃ des postures sur la mise Ã lâ€™Ã©cart de Jean-Luc MÃ©lenchon, Â«Â la coalition des forces acquises aux valeurs universelles, Ã la paix, la dÃ©mocratie, la justice sociale et Ã©cologiqueÂ Â». Une coalition qui Â«Â reste cependant Ã construireÂ Â», reconnait le texte, compte tenu des divisions internes sur lâ€™alliance avec LFI, mais câ€™est une premiÃ¨re pierre dans le jardin de FranÃ§ois Hollande et consorts.

La France doit redevenir socialiste et lâ€™Europe avec elle. Une Europe dÃ©barrassÃ©e de ses Â«Â fondations libÃ©ralesÂ Â», des Â«Â dogmes du marchÃ©Â Â» et de sa Â«Â politique du libre-Ã©changeÂ Â». Puisque Â«Â lâ€™OccidentÂ Â» nâ€™existe plus, il faut Â«Â construireÂ Â» â€“ toujours le mÃªme constructivisme â€“ Â une Â«Â souverainetÃ© europÃ©enneÂ Â» et, en fait, exporter Ã Bruxelles le modÃ¨le social franÃ§ais.

Il sâ€™ensuit â€“ et câ€™est la seconde pierre dans le jardin Â«Â hollandaisÂ Â» â€“ que Â«Â le temps de la social-dÃ©mocratie doit Ãªtre dÃ©passÃ©Â Â», puisque Â«Â le monde qui lâ€™a vu naÃ®tre nâ€™existe plusÂ Â». Lâ€™argument historique apparaÃ®t spÃ©cieux. Pour mÃ©moire, nous avons dit et redit Ã nos lecteurs que la social-dÃ©mocratie franÃ§aise avait presque disparu, la plupart de ceux qui sâ€™en rÃ©clament, RaphaÃ«l Glucksmann en tÃªte, ayant eux aussi adoptÃ© un programme Ã©conomique et social particuliÃ¨rement radical qui aurait jadis fait frÃ©mir un tenant de la Â«Â gauche amÃ©ricaineÂ Â», comme on appelait les rocardiens. Quoi quâ€™il en soit, le programme veut revenir Ã la Â«Â sourceÂ Â» â€“ radicale â€“ de lâ€™engagement socialisteÂ : Â«Â la transformation du systÃ¨me Ã©conomique et social, et lâ€™expansion continue des libertÃ©sÂ Â». Nous ne sommes pas certain que cette expansion qualifie bien le programme socialiste de la seconde moitiÃ© du XIXe siÃ¨cleâ€¦ En revanche, la transformation du systÃ¨me Ã©conomique renvoie bien Ã la destruction du capitalisme voulue par les fondateurs du socialisme. Câ€™est un retour en arriÃ¨re dâ€™un siÃ¨cle.

Lâ€™avant-dernier paragraphe de lâ€™introduction confirme expressÃ©ment que le Â«Â nouveau socialismeÂ Â» reste un anti-individualisme obsessionnel, qui Â«Â valorise le collectifÂ Â» et conÃ§oit lâ€™Ãªtre humain comme un Â«Â Ãªtre socialÂ Â», et un Ã©tatisme, la Â«Â puissance publique forteÂ Â» devant sâ€™opposer Â«Â Ã la toute-puissance du marchÃ©Â Â». Les derniers mots caractÃ©risent le Â«Â nouveau socialismeÂ Â» par la formuleÂ : Â«Â libertÃ© pour tous, par lâ€™Ã©galitÃ© et la fraternitÃ©Â Â». FrÃ©dÃ©ric Bastiat aurait rÃ©torquÃ© que la seconde partie de la formule â€“ lâ€™Ã©galitarisme et la fraternitÃ© lÃ©gale â€“ dÃ©truisait la premiÃ¨reâ€¦

Une rÃ©gression assurÃ©e pour notre pays

Le projet de Â«Â nouveau socialismeÂ Â» singe celui des LFIstes, ce qui devrait favoriser en temps opportun les ralliements et les combats contre les Â«Â fascistesÂ Â». Les seules diffÃ©rences avec Jean-Luc MÃ©lenchon proviennent, dâ€™une part du rejet de lâ€™antisÃ©mitisme, dâ€™autre part de lâ€™europÃ©isme, en plein accord avec les diffÃ©rents projets prÃ©paratoires au dernier congrÃ¨s socialiste dont nous avons parlÃ© en liminaire.

Si nous analysons le projet avec le programme commun de gouvernement et les 110 propositions du candidat Mitterrand, câ€™est effectivement Â«Â 1981 puissance 10Â Â». Le Â«Â nouveau socialismeÂ Â» nâ€™est jamais que lâ€™ancien socialisme en pire, car il est repeint aux couleurs de lâ€™Ã©cologisme politique le plus anticapitaliste et du fÃ©minisme le plus extrÃ©miste.

Si ce programme Ã©tait appliquÃ© (mais, entre nous, les socialistes y croient-ils vraiment, Ã part leurs militants de baseÂ ?), il ferait rÃ©gresser notre pays de plusieurs dÃ©cennies. Câ€™est dÃ©jÃ ce que FrÃ©dÃ©ric Bastiat dÃ©nonÃ§ait dans les annÃ©es 1840 et Yves Guyot dans les annÃ©es 1880-1900. Oui, dÃ©cidÃ©ment, les socialistes nâ€™ont rien appris.