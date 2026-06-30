Le très inquiétant rapport de l’ONU en faveur de la décroissance

La version française n’est pas encore disponible, mais on peut le lire en anglais sur le site de l’ONU. Il s’agit du rapport Feuille de route pour éradiquer la pauvreté au-delà de la croissance (The Roadmap for Eradicating Poverty Beyond Growth) signé par Olivier De Schutter, rapporteur spécial, sur l’extrême pauvreté et les droits humains. Le travail est néanmoins collectif, de nombreux chercheurs ou fonctionnaires de l’ONU ont participé à sa rédaction. Plus de 100 pages qui se veulent un guide pour éradiquer la pauvreté dans le monde. Avec quelles propositions ? Avant toute chose, il faut rompre avec la croyance selon laquelle la croissance économique (mesurée par le PIB) serait la condition préalable à tout progrès (ce que De Schutter nomme ironiquement le « growthism »). Il faut sortir de cette dépendance à la croissance pour bâtir une « économie des droits humains » (human rights economy), organisant la production, la distribution et la consommation autour de la satisfaction des besoins et du bien-être collectif, « dans les limites planétaires ». Car, selon le rapport, la croissance économique n’arrive pas à résorber la pauvreté.

Voilà d’emblée une assertion fausse, comme le montrent toutes les études économiques : la pauvreté ne cesse de reculer dans le monde. En 1990, lors de la chute du communisme, quelque 2,3 milliards de personnes vivaient dans l’extrême pauvreté. Depuis, ce nombre a diminué de 1,5 milliard. Cela signifie qu’en moyenne, au cours des 35 dernières années, chaque jour, environ 115 000 personnes sont sorties de l’extrême pauvreté.

En partant de ce constat plus que contestable, le rapport de l’ONU imagine une refondation de l’économie mondiale qui instaurerait des « services publics universels et une protection sociale pour tout le monde », une « justice écologique » et une « fiscalité mondiale » (vous avez deviné, il s’agit de taxer les riches !). Enfin, et c’est encore plus préoccupant, les auteurs, sur leur lancée, envisagent une « planification et une gouvernance démocratiques dans le monde ». Souhaitent-ils un gouvernement mondial qui prenne en charge l’humanité ? Il ne faut pas s’étonner que Thomas Piketty soit largement cité dans ce rapport. Matraquer les riches, étatiser l’économie, faire de l’assistanat le pilier de toutes les politiques sont les principales obsessions de l’idéologue français. Qu’elles infectent des organismes supranationaux est à la fois surprenant et extrêmement inquiétant.