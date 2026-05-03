Oui, le libre-échange a fait baisser la pauvreté et a enrichi le monde

Notre article collectif consacré la réindustrialisation du pays a provoqué pas mal de réactions. Quelques-unes concernent les vertus du libre-échange, que certains nient. Nous avons écrit que le libre-échange n’est nullement responsable de la désindustrialisation du pays et qu’il a enrichi le monde. Les données sont incontestables. Après la deuxième guerre mondiale et à partir des années 1950, le monde a connu une explosion des échanges commerciaux (voir le graphique). Du jamais vu dans l’histoire. Entre 1950 et 2024, ils ont été multipliés par 46, passant de 50 à 2 300. Pendant la même période, le PIB/hab a été multiplié par 40 ! Un phénomène qui coïncide avec une baisse de la pauvreté générale, nettement plus marquée à partir des années 1990 et la chute du communisme. En 1990, quelque 2,3 milliards de personnes vivaient dans l’extrême pauvreté. Depuis, ce nombre a diminué de 1,5 milliard. Cela signifie qu’en moyenne, au cours des 35 dernières années, chaque jour, environ 115 000 personnes sont sorties de l’extrême pauvreté. Et le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté devrait encore diminuer, passant de 831 millions en 2025 à 793 millions en 2030.

Croissance du commerce mondial (1950-2024)

Evolution du PIB/hab dans le monde (1950-2024)