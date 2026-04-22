La France nâ€™a pas besoin dâ€™un Â« rÃ©fÃ©rendum sur lâ€™industrie Â», elle a besoin de libertÃ©

La longue tribune collective Â«Â Pour un rÃ©fÃ©rendum sur lâ€™industrie franÃ§aiseÂ Â» parue dans Le Figaro le 15 avril ne saurait rester sans rÃ©ponse de la part des dÃ©fenseurs de la libertÃ©. Certes, elle part dâ€™un constat difficilement contestableÂ : lâ€™accÃ©lÃ©ration de la dÃ©sindustrialisation de notre pays et la croissance du nombre des dÃ©faillances dâ€™entreprises. Mais elle nâ€™en comprend pas les causes et elle apporte par voie de consÃ©quence des solutions erronÃ©es.

La tribune part de lâ€™idÃ©e que la France devrait se rÃ©industrialiser. Or, rien nâ€™est moins sÃ»r. La prospÃ©ritÃ© dâ€™un pays ne se mesure pas de maniÃ¨re stricte Ã la part de lâ€™industrie dans le PIB. Nous ne sommes plus au XIXe siÃ¨cle ou mÃªme Ã la fin du XXe. Certains pays se sont largement dÃ©sindustrialisÃ©s, tel le Royaume-UniÂ ; dâ€™autres ont vu la part du secteur secondaire dans leur PIB largement dÃ©croÃ®tre sans pour autant cesser de sâ€™enrichir. Câ€™est que le secteur des services a pris une importance essentielle dans les pays les plus dÃ©veloppÃ©s.

Mais parlons du fond de la tribuneÂ : la France se dÃ©sindustrialise. La faute en incomberait non plus Ã Voltaire ou Ã Rousseau, mais Ã un certain nombre de boucs Ã©missairesÂ : pÃªle-mÃªle la Chine, les Etats-Unis, lâ€™Europeâ€¦ et surtout le Â«Â libre-Ã©change dogmatiqueÂ Â». TrÃ¨s Ã©tonnamment, la tribune ne met en cause aucun de ces faitsÂ : notre pays est celui oÃ¹ lâ€™Ã‰tat providence est le plus pesant de lâ€™univers, celui oÃ¹ par consÃ©quent les dÃ©penses publiques sont les plus Ã©levÃ©es, ni celui oÃ¹ le poids de la fiscalitÃ© est lâ€™un des plus lourd. Pas plus quâ€™elle ne mentionne le coÃ»t de la rÃ©glementation abusive et du normativisme exacerbÃ©. Elle sâ€™en tient Ã des facteurs externes, sans se soucier le moins du monde du principalÂ : les causes franco-franÃ§aises. Or, si nous nous dÃ©sindustrialisons, ce nâ€™est pas tant la faute de la concurrence Ã©trangÃ¨re, inÃ©vitablement prÃ©sentÃ©e comme dÃ©loyale, câ€™est surtout parce que nous ne cessons de nous tirer depuis les annÃ©es 1970 des balles dans le pied.

La tribune se situe exactement dans la ligne du souverainisme. Elle veut une Â«Â politique volontaristeÂ Â», une Â«Â visionÂ Â» et un Â«Â patriotismeÂ Â» de la part de nos dirigeants. Ce faisant, elle traduit une prÃ©somption fataleÂ : celle selon laquelle les hommes politiques au pouvoir auraient des capacitÃ©s exceptionnelles leur permettant de savoir, mieux, bien mieux que les industriels et plus largement les entrepreneurs, ce qui serait bon pour lâ€™Ã©conomie.

La tribune croit ainsi dans les vertus de lâ€™interventionnisme. Il sâ€™agirait de Â«Â redonner Ã la puissance publique les moyens de protÃ©ger les intÃ©rÃªts des citoyensÂ Â», de peser pour un Â«Â volontarismeÂ Â» et un Ã©tatisme accrus. Â Dans la tradition franÃ§aiseÂ dâ€™extension du domaine de lâ€™Ã‰tat au dÃ©triment de celui de la sociÃ©tÃ© civile, elle attend du gouvernement une protection tous azimuts des FranÃ§ais et de leur Â«Â modÃ¨le socialÂ Â». Elle prÃ´ne le protectionnisme en dÃ©fendant une Â«Â prÃ©fÃ©rence franÃ§aiseÂ Â» dans la lignÃ©e des populismes de droite comme de gauche. AffublÃ© de divers qualificatifs, intelligent ou patriote, ce protectionnisme est pourtant un non-sens.

Dâ€™abord, le protectionnisme constitue une violation des droits de lâ€™homme. Il empÃªche les hommes dâ€™Ã©changer, dâ€™importer ou dâ€™exporter des biens, des services et des capitaux, ou du moins il les entrave Ã cet effet. ÃŠtre un Ã©lu de la nation, ne confÃ¨re aucun droit Ã un homme politique de porter atteinte aux libertÃ©s des individus. Â Et alors que lâ€™Ã©conomie fait de maniÃ¨re impersonnelle des ennemis des amis par le truchement de lâ€™Ã©change, les protectionnistes laissent les ennemis dans leur position conflictuelle. De maniÃ¨re piquante dâ€™ailleurs, ils veulent mettre des barriÃ¨res Ã lâ€™entrÃ©e , mais ils se rÃ©jouissent des succÃ¨s nationaux Ã lâ€™exportationâ€¦

Par ailleurs, le protectionnisme favorise le dÃ©testable Â«Â capitalisme de connivenceÂ Â», oÃ¹ les entrepreneurs pÃ¨sent sur les hommes politiques afin dâ€™obtenir privilÃ¨ges et autres passe-droits. Il ne reprÃ©sente pas tant une arme Ã©conomique quâ€™une arme politique et fiscale dont la victime est le consommateur qui va payer plus cher des produits susceptibles par surcroÃ®t dâ€™Ãªtre de moindre qualitÃ©. Ajoutons que le protectionnisme est totalement irrÃ©aliste dans le monde contemporain, oÃ¹ les produits finaux peuvent avoir Ã©tÃ© conÃ§us dans un pays et Ãªtre constituÃ©s de composants issus dâ€™une multitude dâ€™autres.

Mais surtout, le protectionnisme oublie que le libre-Ã©change a permis une croissance et un enrichissement sans prÃ©cÃ©dents dans lâ€™histoire de lâ€™humanitÃ©, des pays les plus avancÃ©s comme des nations les moins dÃ©veloppÃ©es depuis plusieurs dÃ©cennies maintenant. Le marchÃ© nâ€™est pas parfait, mais il est le meilleur indicateur des besoins humains et son meilleur rÃ©gulateur au travers, notamment, des prix. Quand lâ€™Etat intervient, il perturbe le marchÃ© et nuit Ã la production comme Ã la consommation. Ainsi, quand la SÃ©curitÃ© sociale fixe les prix des mÃ©dicaments elle conduit les industries franÃ§aises dâ€™une partÂ Ã dÃ©localiser leurs productions au risque de pÃ©nuries et dâ€™autre part Ã rÃ©duire leurs activitÃ©s de recherches. Quand dans les annÃ©es 2000, la majoritÃ© dÃ©mocrate amÃ©ricaineÂ a favorisÃ© des prÃªts immobiliers artificiellement bon marchÃ©, via Fannie Mae et Freddie Mac, elle a gÃ©nÃ©rÃ© la crise des subprimes et la chute de Lehman Brothers.

Au surplus, la protection excessive des produits et des marchÃ©s franÃ§ais les priverait du sain aiguillon de la concurrence. Elle favoriserait lâ€™inopportune sur survie dâ€™entreprises zombies au dÃ©triment des entreprises viables. Enfin, cette politique aurait un coÃ»t qui pÃ¨serait sur les producteurs comme sur les consommateurs, et pÃ©naliserait rapidement notre souverainetÃ©. Lâ€™histoire sâ€™en est fait lâ€™Ã©cho.

Il faut au contraire comme dÃ©jÃ le plan Armand-Rueff lâ€™avait conseillÃ© utilement au gÃ©nÃ©ral de Gaulle, libÃ©rer les Ã©nergies de tous par une fiscalitÃ© abaissÃ©e, des normes plus restreintes, des assurÃ©s sociaux responsabilisÃ©sâ€¦ Certaines entreprises failliront, dâ€™autres trouveront les ressources pour faire face Ã la concurrence Ã©trangÃ¨re. Les exemples de la Nouvelle ZÃ©lande de Douglas, de lâ€™Angleterre de Thatcher, de la libÃ©ration suÃ©doise des annÃ©es 1990, des rÃ©formes Hartz de lâ€™Allemagne, de lâ€™Argentine de Mileiâ€¦ tÃ©moignent que ces politiques sont le meilleur ressort du redressement.

Nous ne saurions conclure sans nous Ã©tonner du fondement constitutionnel et conventionnel de la tribune. Non seulement il nâ€™est pas Ã©vident de pouvoir utiliser le rÃ©fÃ©rendum sur ces sujets, mais il apparaÃ®t que les traitÃ©s europÃ©ens nous empÃªcheraient dâ€™introduire dans notre lÃ©gislation une Â«Â prÃ©fÃ©rence franÃ§aiseÂ Â» quâ€™autrefois le Front national voulait instituer sous les huÃ©es de ceux qui aujourdâ€™hui sâ€™en revendiquentÂ ! Revenons sur terre.