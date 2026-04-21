L’obésité de l’État-providence français s’aggrave : 1 337 milliards d’euros de transferts sociaux pour 56 % de Français bénéficiaires nets

Le 16 avril dernier, l’INSEE a publié une importante étude sur les transferts sociaux, qui en dit long sur l’état de notre pays. En 2023, le revenu primaire des 10 % les plus aisés s’élevait en moyenne à 131 500 euros par unité de consommation (UC), contre 6 700 euros pour les 10 % les plus modestes, soit un rapport d’environ 20. Une fois intégrés les prélèvements et prestations, l’écart se réduit fortement : le revenu disponible brut (RDB) des 10 % les plus riches n’est plus que 7,1 fois supérieur à celui des 10 % les plus pauvres – et 3,7 fois lorsque sont pris en compte les transferts sociaux en nature.

Globalement, les ménages français versent 1 271 milliards d’euros de prélèvements et reçoivent 1 337 milliards d’euros de transferts, soit un écart de 66 milliards d’euros. Ce circuit redistributif est proche du produit intérieur brut (2 822,5 milliards d’euros pour l’année 2023).

Une majorité de la population, 56 %, est donc bénéficiaire nette de la redistribution, avec un gain annuel moyen de 23 900 euros par unité de consommation. Autrement dit, une majorité d’individus reçoit davantage de l’ensemble des dispositifs publics qu’elle ne contribue à les financer. C’est l’inverse pour 44 % des citoyens. Le système repose donc sur une minorité de contributeurs nets : il y en a de meilleurs, on peut le supposer, pour inciter les habitants de ce pays à créer de la richesse.

L’INSEE a également analysé la redistribution selon les catégories socioprofessionnelles. Sans surprise, les cadres, indépendants et chefs d’entreprise supportent une part particulièrement élevée des prélèvements. En 2023, le revenu primaire élargi moyen des ménages dont la personne de référence est cadre, indépendant ou chef d’entreprise s’élève à 89 000 euros par UC. Mais les citoyens de cette catégorie acquittent en moyenne 51 300 euros de prélèvements, soit plus du double que des employés et des ouvriers. En conséquence, leur niveau de vie est réduit d’environ un tiers après redistribution.

Est-ce efficace ? Cela ne saute pas aux yeux, loin de là. En 2023, le pouvoir d’achat du revenu disponible ajusté par UC recule de 2,8 % pour les 20 % les plus modestes, et progresse de 2,7 % pour les 20 % les plus aisés. Dans le même temps, le pouvoir d’achat moyen reste quasiment stable (+ 0,4 %).

S’il contribue à réduire fortement les écarts de revenus, le système redistributif français repose sur une forte concentration de la charge fiscale. Qu’il ait très peu d’effet sur le pouvoir d’achat signifie probablement que la redistribution ne peut garantir automatiquement une amélioration homogène du niveau de vie. L’essentiel serait que notre pays recrée de la richesse.