L’obésité de l’État-providence français s’aggrave : 1 337 milliards d’euros de transferts sociaux pour 56 % de Français bénéficiaires nets

Le 16 avril dernier, l’INSEE a publié une importante étude sur les transferts sociaux, qui en dit long sur l’état de notre pays. En 2023, le revenu primaire des 10 % les plus aisés s’élevait en moyenne à 131 500 euros par unité de consommation (UC), contre 6 700 euros pour les 10 % les plus modestes, soit un rapport d’environ 20. Une fois intégrés les prélèvements et prestations, l’écart se réduit fortement : le revenu disponible brut (RDB) des 10 % les plus riches n’est plus que 7,1 fois supérieur à celui des 10 % les plus pauvres – et 3,7 fois lorsque sont pris en compte les transferts sociaux en nature.
Globalement, les ménages français versent 1 271 milliards d’euros de prélèvements et reçoivent 1 337 milliards d’euros de transferts, soit un écart de 66 milliards d’euros. Ce circuit redistributif est proche du produit intérieur brut (2 822,5 milliards d’euros pour l’année 2023).
Une majorité de la population, 56 %, est donc bénéficiaire nette de la redistribution, avec un gain annuel moyen de 23 900 euros par unité de consommation. Autrement dit, une majorité d’individus reçoit davantage de l’ensemble des dispositifs publics qu’elle ne contribue à les financer. C’est l’inverse pour 44 % des citoyens. Le système repose donc sur une minorité de contributeurs nets : il y en a de meilleurs, on peut le supposer, pour inciter les habitants de ce pays à créer de la richesse.
L’INSEE a également analysé la redistribution selon les catégories socioprofessionnelles. Sans surprise, les cadres, indépendants et chefs d’entreprise supportent une part particulièrement élevée des prélèvements. En 2023, le revenu primaire élargi moyen des ménages dont la personne de référence est cadre, indépendant ou chef d’entreprise s’élève à 89 000 euros par UC. Mais les citoyens de cette catégorie acquittent en moyenne 51 300 euros de prélèvements, soit plus du double que des employés et des ouvriers. En conséquence, leur niveau de vie est réduit d’environ un tiers après redistribution.
Est-ce efficace ? Cela ne saute pas aux yeux, loin de là. En 2023, le pouvoir d’achat du revenu disponible ajusté par UC recule de 2,8 % pour les 20 % les plus modestes, et progresse de 2,7 % pour les 20 % les plus aisés. Dans le même temps, le pouvoir d’achat moyen reste quasiment stable (+ 0,4 %).
S’il contribue à réduire fortement les écarts de revenus, le système redistributif français repose sur une forte concentration de la charge fiscale. Qu’il ait très peu d’effet sur le pouvoir d’achat signifie probablement que la redistribution ne peut garantir automatiquement une amélioration homogène du niveau de vie. L’essentiel serait que notre pays recrée de la richesse.
10 réponses
Dans les » Français » en cause, n’y a-t-il vraiment que des Français, ou toute une frange, pour ne pas dire une majorité, de profiteurs dont l’origine exacte est indéterminable ?
Quand il y aura 55 % de paresseux qui vivront bien au dépens des 45 % restants, nous aurons une démocratie gaucho socialo ou apparenté qui sera stable, c’est l’objectif de la gauche, à moins que…soit les 45 % décident de rejoindre les ayant droits, soit ils décident d’aller voir ailleurs, lassés d’être exploités. Dans les deux cas, la société française tombe dans le trou de la dette, avec révolution violente à la clé.
C’est déjà fait !
Convertissonons ce montant en remboursement de la dette et nous serons desendettés en 3 ans…
Oui la France est un pays socialiste. Il faudrait apporter des évidences sur l’impact négatif de ce système qui prélève trop , sur la croissance, sur l’investissement pour le futur…..
La majorité des français qui perçoivent plus que leur contribution inclut les retraités, qui en bonne partie n’adhèrent pas aux dérives de ce système social qui boucle les fins de mois par l’emprunt.
Le programme socialiste publié cette semaine continuerait cette dérive en augmentant les prélèvements donc il n’est pas sûr qu’on soit arrivé au bout.
Le principe de « transferts sociaux » est un non-sens. Reprenons tout au début…
A l’origine l’homme fabriquait ses outils, chassait, cultivait pour se nourrir, se vêtir et construisait pour se loger. De nos jours pour des raisons d’efficacité ces taches élémentaires ont été fractionnées et confiées à des spécialistes. La pauvreté est un effet collatéral anormal et doit être corrigée non par la redistribution mais par une organisation de la société qui permette à chacun de se nourrir se vêtir et se loger etc. grâce au fruit de ses efforts… et non des efforts des autres. Chers politiques, un peu d’imagination pour régler ce problème intelligemment, c’est votre boulot et on vous paye pour ça.
Le problème est qu’ils s’en foutent, seule leur carrière les préoccupe!
Si je comprends bien, environ 40 Millions de Français (~56%) reçoivent chaque année 1337 Milliards d’euros, soit environ 2800€ par mois et par individu (en plus de leur salaire, pour ceux qui travaillent)… qui sont payés par environ 30 millions de Français (~44%), soit environ 3700€ par mois et par individu.
J’en déduis que le revenu minimum moyen est de 2800€ / mois (enfants, retraités, chômeurs,…), sans d’ailleurs qu’on soit sûr qu’il reste autant pour les 44% qui contribuent.
Comment se fait-il, alors, que les Français se plaignent de leur pouvoir d’achat ?
La redistribution est élevée car elle fait partie intégrante du modèle de croissance adopté par VGE pour irriguer les services où se créent l’essentiel des nouveaux emplois depuis les années 70. Et le poids de la redistribution est accru par la dépendance de la coalition au pouvoir au vote des retraités qui en profitent pour faire monter les enchères, certains partis ne se cachant plus d’être des lobbys de retraités.
Obésité, certes !
Mais dès que le carburant ou le gaz augmente vite il faut des aides du gouvernement…