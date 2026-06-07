L’éducation financière sera bientôt au programme des classes de 4ème

A la rentrée de septembre 2026, tous les élèves en classe de 4ème auront droit à une formation d’éducation financière. Il s’agit, en fait, de généraliser un dispositif facultatif, lancé en 2016, le « passeport Educfi », qui a concerné un peu plus de 300.000 collégiens en 2024.

Le programme a trois objectifs : savoir gérer son argent et prévenir le surendettement ; savoir planifier et épargner ; savoir se protéger contre les arnaques financières ou les pratiques commerciales trompeuses.

D’une durée d’au moins trois heures, la formation est dispensée par les enseignants à partir d’un kit pédagogique élaboré par la Banque de France et la Direction générale de l’enseignement scolaire. Les élèves y abordent la gestion d’un budget, le fonctionnement d’un compte bancaire, les différents moyens de paiement, l’épargne, le crédit ou encore la prévention des fraudes financières.

Sur le site du ministère de l’Éducation nationale, on prétend que « Des individus avertis en matière budgétaire et financière sont mieux à même de faire des choix adaptés à leurs intérêts et éviter les arnaques financières. Des citoyens disposant des clés pour mieux comprendre les débats économiques sont davantage en mesure de juger de leur pertinence. »

Qu’il nous soit permis d’être dubitatif ! Le ministère pense-t-il sérieusement que trois heures de formation suffisent à donner, à des enfants de 13-14 ans, les clés nécessaires à la compréhension des débats économiques ?

Et puis, on peut se demander s’ils sont nombreux, à cet âge, à « gérer leurs finances personnelles » et à évoluer « dans un contexte où les produits et les acteurs financiers se sont complexifiés ». A moins que la vraie cible de cette formation soit, en réalité, les jeunes complices des trafiquants de drogue ou les délinquants que l’on a vus dernièrement piller les magasins. Ceux-là ont, en effet, quelques euros à dépenser ou à faire fructifier.

Ne faudrait-il pas plutôt renforcer les enseignements de base ? Il nous semblait, en effet, que l’Éducation nationale avait déjà le plus grand mal à apprendre aux élèves à lire, écrire, s’exprimer correctement et… compter.

Rappelons que l’évaluation Timss 2023 (Trends in Mathematics and Science Study) place les élèves français de 4ème en avant-dernière position de l’UE. Comment des jeunes qui ont du mal avec les additions et les divisions vont-ils pouvoir comprendre les taux d’intérêt ?