Facebook Instagram X-twitter Linkedin Youtube Map-marker-alt
Recherche avancée
Soutenez Contrepoints
Journal d'actualité libéral
|
mardi 5 mai 2026

Les Français ont plus de chance de mourir d’une infection contractée à l’hôpital que dans un accident de la route

Temps de lecture : < 1 minute

C’est l’un des chiffres qui ressort du dernier rapport de la Cour des comptes concernant l’hôpital français et qui assène un coup à notre système de santé, le meileur du monde selon les ardents défenseurs de la carte vitale. Selon la Cour, les infections contractées dans les établissements de santé sont à l’origine d’environ 4 000 décès directs par an, soit davantage que la mortalité routière ! Le nombre de morts sur les routes s’élevait à 3 260 en France métropolitaine en 2025.

Aussi, la Cour soulève le fait que les « événements indésirables survenant dans les établissements de santé et ayant des conséquences graves pour les patients (décès, mise en jeu du pronostic vital, survenue probable d’un déficit fonctionnel permanent) » sont « largement sous-déclarés ». Elle ajoute qu’entre 160 000 et 375 000 événements de cette nature surviendraient chaque année au cours de séjours hospitaliers.

Le coût financier est élevé : en se basant sur les données de l’OCDE, la Cour affirme que la réparation des préjudices évitables en France s’élèverait à plus de 11 milliards d’euros et celle du préjudice relatif aux soins inutiles ou à faible valeur à 22 milliards d’euros.

L’administration hospitalière française, qui est l’une des plus importantes en Europe, n’aide pas à mieux soigner. Elle est au contraire, un poids. Il serait peut-être temps d’interroger notre « modèle » social et de santé, et de regarder puis copier ce qui fonctionne à l’étranger, comme en Suisse, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Une réelle réforme de la santé publique devra débureaucratiser et libéraliser la médecine et nos hôpitaux, afin de permettre une meilleure offre de soins.

Articles connexes:

Recevez Contrepoints, le journal d'actualité libéral

Abonnez-vous gratuitement à notre journal d’actualité libéral. Recevez tous les matins une analyse libérale de l’actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Soutenez Contrepoints – Le média libéral de l’IREF

L’IREF (Institut de Recherches Économiques et Fiscales) est une association indépendante, sans but lucratif, financée uniquement par des dons privés.

Faites un don et soutenez un journal 100 % libre, libéral et sans subvention publique.

Soutenez Contrepoints