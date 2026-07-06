L’État français doit-il être remplacé ?

En apparence saugrenue, la question n’est pas dénuée de… légitimité.

On connaît la vieille querelle de la légalité et de la légitimité. Le paradoxe est que ces deux mots ont la même racine latine, lex, la loi. C’est que la légitimité implique normalement la légalité.

Dans l’histoire des idées politiques à la fin du XVIIe siècle, John Locke use, après Thomas Hobbes, d’un raisonnement hypothético-déductif pour décrire un état de nature qui devait être dépassé. En effet, les hommes se sentent en insécurité, et ils finissent par former un gouvernement pour assurer leur protection et celle de leurs propriétés – le mot propriety signifiant explicitement sous la plume du philosophe anglais la vie, la liberté et la propriété, évidemment privée. Si, nous dit Locke, l’État ainsi formé faillit à sa mission, alors les citoyens, non pas sur un coup de tête mais après avoir subi une longue suite d’abus, sont libres de le renverser. Un État qui perd sa légitimité doit disparaître et ses citoyens recouvrent la liberté qui était la leur dans l’état de nature ou, au besoin, ils décident de confier la mission de protection des individus et de leurs propriétés à une nouvelle force collective.

Président de la République RN égale illégitimité ?

Le Dictionnaire culturel en langue française précise que légitimité et légalité se recouvrent seulement dans certaines expressions. Le gouvernement légal, ajoute-t-il, n’est pas légitime aux yeux de ses adversaires. Si ce n’est que le respect des grands principes de la dimension politique du libéralisme – pluralisme, droit de suffrage, etc. – est une condition sine qua non dans une démocratie mature. En ce sens, le résultat des élections doit être par principe respecté.

Cette dernière phrase semble l’évidence même, et pourtant plusieurs cadres de La France insoumise ont récemment signifié, expressément ou implicitement, qu’une victoire du candidat du Rassemblement National au second tour de l’élection présidentielle de 2027 entraînerait une réaction populaire dans la rue pour s’y opposer. L’acronyme LFI signifierait donc La France insurrectionnelle…

Qui ne se souvient au demeurant des rodomontades et autres menaces de certains électeurs de droite qui, en 1981, entendaient empêcher manu militari l’arrivée au pouvoir de la gauche, et celles de certains électeurs de gauche qui assuraient que, une fois parvenus au pouvoir, ils ne le quitteraient pas ? Décidément, notre pays reste d’une confondante immaturité politique.

Les fonctions régaliennes de l’État ne sont plus convenablement remplies

Les fonctions dites régaliennes de l’État représentent aujourd’hui la portion congrue dans l’immensité des fonctions de la puissance publique et, ceci expliquant cela, elles sont de plus en plus mal remplies. A force de se disperser, l’État finit par ne plus rien faire convenablement.

L’insécurité – qui n’est pas un simple « sentiment » comme tentent de le faire accroire certains médias – règne ; la police et la gendarmerie témoignent de leur impuissance ; les armées sont globalement sous-équipées, la double décennie 1997-2017 lors de laquelle les gouvernements successifs ont voulu toucher les « dividendes de la paix » pour faire plus de « social », pesant lourd dans la balance ; la justice va à vau l’eau ; les prisons sont surpeuplées. Même le réseau diplomatique français a dû faire l’objet il y a quelques années d’une restructuration afin d’en réduire le coût. N’en jetons plus !

Une situation délétère et dangereuse

John Locke nous avait prévenus : un État qui n’assure plus correctement sa mission (trust) perd sa légitimité et il peut être remplacé (breach of trust). Sommes-nous arrivé à ce stade ultime qui réjouirait sans doute les diverses obédiences anarchistes ? Non ou, du moins, pas encore, mais force est de constater que l’anémie croissante de l’État à l’égard des menaces tant intérieures qu’extérieures est l’indice d’un délitement accéléré de la puissance publique.

Prenons garde à ce que, du fait de l’impéritie de nos gouvernants depuis un demi-siècle, nous ne tombions dans les rets des démagogues de tous poils, entre partisans de la manière forte et agents de la déliquescence.