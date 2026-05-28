L’extrême gauche fait tout pour détruire l’agriculture française

Dans un tweet publié le 26 mai, la députée de la France Insoumise Aurélie Trouvé semble perdre la raison. Alors que la France connait une période de forte chaleur inhabituelle pour un mois de mai, elle dénonce le fait que « les macronistes en alliance avec l’extrême droite » votent « pour multiplier les méga bassines et l’irrigation, dans la loi agricole ». Pourtant, madame la députée, les cultures ont besoin d’eau. Encore plus lors d’épisodes de fortes chaleurs et de sécheresses. De ce fait, toutes les solutions doivent être envisagées pour permettre aux agriculteurs de sauver leurs cultures. Mais l’extrême gauche refuse l’adaptation climatique et se contente de faire de l’idéologie.

La France Insoumise est opposée aux retenues d’eau qui permettent pourtant de stocker l’eau quand elle abonde, généralement l’hiver, puis de l’utiliser pour arroser les cultures durant l’été. Elles permettent d’éviter de pomper dans les nappes phréatiques ou les cours d’eau en pleine sécheresse. Comme les écologistes, ils sont aussi opposés à la recherche sur des variétés résistantes et sur les nouvelles biotechnologies qui pourraient pourtant permettre l’adaptation au changement climatique avec des besoins en eau considérablement réduit. A titre d’exemple, le Brésil et l’Argentine autorisent la culture d’un blé génétiquement modifié tolérant à la sécheresse. Impensable pour l’extrême gauche qui préfère contempler des cultures sécher sur pied.

Finalement, la seule solution proposée ces derniers jours par les écologistes, c’est le congé climatique. Ce qui revient à empêcher les agriculteurs qui en ont besoin d’employer des saisonniers pour des travaux qui peuvent avoir lieu en période de forte chaleur. Or, un chef d’exploitation, qui à l’habitude de travailler en extérieur, sait adapter les horaires et les conditions de travail en fonction de la chaleur.

Oui, l’extrême gauche fait tout pour détruire l’agriculture en France. Reste à savoir maintenant si les raisons sont l’incompétence et la bêtise, l’idéologie et le militantisme forcené, le sabotage au profit d’une puissance étrangère nuisible, ou ces trois conditions réunies.