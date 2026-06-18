L’impôt malade de l’impôt

La hausse des taxes gonfle le marché noir. Ce sont des lois universelles : trop d’interdits favorise la fraude, trop d’impôts tue l’impôt.

L’Australie qui est le champion du monde de la lutte contre le tabac a triplé les taxes sur le tabac en dix ans et a multiplié les interdictions. Les cigarettes électroniques sont vendues en pharmacie sur ordonnance ! Résultat : le marché noir explose presque ouvertement. Le Figaro rapporte que désormais 80% du tabac consommé en Australie serait d’origine illicite contre 12% en 2017 !

Finalement l’excès de réglementation et de charges fiscales est toujours contreproductif. La France est sur la même pente, glissante. Le produit des accises sur le tabac et l’alcool a baissé de 25 % au 1er trimestre 2026 par rapport à l’année précédente. Mais la cause de cette réduction drastique des recette fiscales est moins liée à une chute de consommation qu’à une hausse des achats au noir, notamment hors frontière. Personne ne comprend les barèmes de taxation anarchiques qui pèsent sur la bière et pas sur le vin, qui pénalisent les cigarettes et pas d’autres produits…Il vaudrait mieux taxer plus raisonnablement tous les produits concernés, y compris la vape, en fonction de leur dangerosité et des coûts et charges, notamment médicaux, supportés par la collectivité du fait de cette consommation. Ces droits d’accise auraient au moins une assise logique, rationnelle. Les impôts mieux compris sont toujours mieux payés.