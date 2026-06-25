L’Observatoire des inégalités redéfinit le seuil de richesse à 4 292€ nets par mois

Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
L’accès ou le stockage technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
L’accès ou le stockage technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’internaute.
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques.
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
L’accès ou le stockage technique est nécessaire pour créer des profils d’internautes afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.
6 réponses
Ces littéraires, qui vivent de leurs commentaires sur la richesse, feraient mieux d’en créer !
Cinq décennies durant lesquelles, nos ‘ élites ‘ ont culpabilisé le travail, découragé l’initiative privée, subventionné à tout va en surtaxant au delà de seuils de plus en plus bas, détruit la richesse tout en augmentant la pauvreté. L’observatoire des inégalités devrait être dissous si l’on considère que tout est nivelé par le bas. La France est devenue un état communiste qui comme les autres , ne réussit pas !
Parfaitement résumé.
L observatoire des inégalités est un machin gochiste ( tout un aréopage de profs de fac) qui fait sa propagande avec nos impôts
Il veulent nous faire croire que le revenu universel à 800€ comme il est envisagé, serait LEUR solution idéale. Mais comment financer les séjours au ski, les restaurants, les belles voitures en leasing, les téléphones dernière version, sinon en travaillant ….. et surtout QUI les financera…. Sinon les riches !
L’observatoire des inégalités est une association dite indépendante, mais qui la finance ????
L observatoire des inégalités est un machin gochiste ( tout un aréopage deprofs de fac) qui fait sa propagande avec nos impôts