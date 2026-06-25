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vendredi 26 juin 2026

L’Observatoire des inégalités redéfinit le seuil de richesse à 4 292€ nets par mois

Temps de lecture : < 1 minute

Qui sont ces riches tant détestés ? Des cadres, chefs d’entreprise, médecins, avocats qui travaillent dur.

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6 réponses

  1. Ces littéraires, qui vivent de leurs commentaires sur la richesse, feraient mieux d’en créer !

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  2. Cinq décennies durant lesquelles, nos ‘ élites ‘ ont culpabilisé le travail, découragé l’initiative privée, subventionné à tout va en surtaxant au delà de seuils de plus en plus bas, détruit la richesse tout en augmentant la pauvreté. L’observatoire des inégalités devrait être dissous si l’on considère que tout est nivelé par le bas. La France est devenue un état communiste qui comme les autres , ne réussit pas !

    Répondre

  3. L observatoire des inégalités est un machin gochiste ( tout un aréopage de profs de fac) qui fait sa propagande avec nos impôts

    Répondre

  4. Il veulent nous faire croire que le revenu universel à 800€ comme il est envisagé, serait LEUR solution idéale. Mais comment financer les séjours au ski, les restaurants, les belles voitures en leasing, les téléphones dernière version, sinon en travaillant ….. et surtout QUI les financera…. Sinon les riches !
    L’observatoire des inégalités est une association dite indépendante, mais qui la finance ????

    Répondre

  5. L observatoire des inégalités est un machin gochiste ( tout un aréopage deprofs de fac) qui fait sa propagande avec nos impôts

    Répondre

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