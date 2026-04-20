Lâ€™offre politique libÃ©rale sâ€™Ã©largitÂ : enfinÂ !

Le retrait dâ€™Alain Madelin de la vie politique a portÃ© un coup terrible au libÃ©ralisme franÃ§ais. Pourtant, les pÃ©riodes de vache maigre sont peut-Ãªtre derriÃ¨re nousÂ : aprÃ¨s David Lisnard, câ€™est au tour de Guillaume Kasbarian de lancer un mouvement libÃ©ral et le libÃ©ralisme semble avoir le vent en poupe. Souvent pour de bonnes raisons et parfois, comme nous allons le voir, pour de mauvaises.

Lorsque lâ€™on parle aujourdâ€™hui de libÃ©ralisme, on pense immÃ©diatement Ã David Lisnard. Parfaitement secondÃ© par son Ã©quipe dynamique, le maire de Cannes et candidat Ã lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle â€“ ou du moins candidat Ã la candidature de la droite et du centre â€“ est aujourdâ€™hui un libÃ©ral qui sâ€™assume comme tel. Nâ€™hÃ©sitant pas Ã se rÃ©fÃ©rer aux grands penseurs du libÃ©ralisme, surtout franÃ§ais et plus particuliÃ¨rement Ã lâ€™Ã©conomiste du milieu du XIXe siÃ¨cle FrÃ©dÃ©ric Bastiat, il dÃ©fend expressÃ©ment les principes de la propriÃ©tÃ© et de la subsidiaritÃ©.

Le libÃ©ralisme semble vraiment refaire surface

Mais câ€™est un autre libÃ©ral revendiquÃ©, Guillaume Kasbarian, qui a surpris en annonÃ§ant dans un entretien (Le Parisien Dimanche, 12 avril 2026) la crÃ©ation dâ€™un nouveau mouvement politiqueÂ : le Parti de la LibertÃ©. Lâ€™ancien ministre du Logement, puis Ã©phÃ©mÃ¨re ministre de la Fonction publique, entend ainsi dÃ©fendre la libertÃ© sous tous ses aspectsÂ : Â«Â libertÃ© dâ€™entreprendre, de crÃ©er, de travailler, de vivre sa vie Ã©conomique et personnelleÂ Â». Un parti, dit-il, qui Â«Â assume une idÃ©ologie faisant confiance Ã lâ€™individuÂ Â».

Celui qui est toujours dÃ©putÃ© explique que tout le monde peut adhÃ©rer au Parti de la LibertÃ© et quâ€™il nâ€™est pas nÃ©cessaire de quitter le parti actuel auquel on appartiendrait. LibÃ©ration (13 avril 2026) a toutefois relevÃ© que le parti prÃ©sidentiel ne permettait pas lâ€™adhÃ©sion Ã un autre parti, ce qui laisse un certain flou au sein du mouvement dirigÃ© par Gabriel Attalâ€¦

Reprenant une idÃ©e quâ€™il a exprimÃ©e Ã de multiples reprises, Guillaume Kasbarian pense que le fait de porter des idÃ©es libÃ©rales nâ€™est pas un handicap et que, bien au contraire, les FranÃ§ais Â«Â sont trÃ¨s attachÃ©s aux idÃ©es de libertÃ©, Ã la propriÃ©tÃ©Â Â». Il expose quâ€™il ne brigue pas la prÃ©sidence de la RÃ©publiqueÂ car Â«Â il y a trop de candidats, pas assez dâ€™idÃ©esÂ Â». Enfin, il considÃ¨re que le fait de Â«Â barrer la route aux extrÃªmes nâ€™est pas suffisant pour faire un projetÂ Â». Il ne cite pas de noms, mais nous aurons tous en tÃªte de nombreux candidats de droite et du centreâ€¦ Ã commencer par Gabriel AttalÂ !

Un Ã©lan peut en entraÃ®ner un autreâ€¦

On pourrait se dire de prime abord que le libÃ©ralisme est trop confidentiel actuellement pour supporter une dispersion politique. Nous ne le croyons pas. Le fait quâ€™il soit entÃ©rinÃ© par un ancien RÃ©publicain comme David Lisnard et par un dÃ©putÃ© Renaissance comme Guillaume Kasbarian, qui, il est vrai, a toujours Ã©tÃ© isolÃ© au sein des macronistes, nous apparaÃ®t comme un atout. Cela dÃ©montre que le libÃ©ralisme peut Ãªtre dÃ©fendu au sein de partis diffÃ©rents. Et les libÃ©raux sont toujours favorables Ã la concurrenceâ€¦ De plus, rien nâ€™interdit de penser que le prÃ©sident de lâ€™Association des maires de France et le parlementaire, qui doit se sentir bien isolÃ© dans son groupe Ã lâ€™AssemblÃ©e nationale, se rapprocheront un jour prochain. Cette concurrence pourrait aussi inciter LR Ã Ãªtre moins frileux sur le sujet.

Les dÃ©viants du libÃ©ralisme

Un autre signe du frÃ©missement libÃ©ral provient du fait que certains se prÃ©tendent libÃ©raux alors quâ€™ils ne le sont pas. Â En effet, il est sÃ»rement prÃ©fÃ©rable que le libÃ©ralismeÂ soit combattu plutÃ´t quâ€™ignorÃ©, mÃªme si Ã©videmment le mieux est quâ€™il soit (bien) dÃ©fenduâ€¦ Certes, la tactique de ceux qui se prÃ©sentent Ã tort comme libÃ©raux nâ€™est pas nouvelleÂ : elle existe pÃ©riodiquement depuis le dÃ©but du XIXe siÃ¨cle, par exemple sous la Restauration ou sous lâ€™Empire libÃ©ral (nous renvoyons sur ce point Ã notre ouvrage Exception franÃ§aise. Histoire dâ€™une sociÃ©tÃ© bloquÃ©e de lâ€™Ancien RÃ©gime Ã Emmanuel Macron, Odile Jacob, 2020, et notamment aux pages 433 et suivantes). Certes, elle est particuliÃ¨rement agaÃ§ante car, si elle nâ€™est pas dÃ©noncÃ©e, elle risque de faire de lâ€™ombre au libÃ©ralisme. Mais lire que les libÃ©raux seraient favorables Ã lâ€™impÃ´t sur les successions et donations ou quâ€™ils ne devraient pas Ãªtre Â«Â propriÃ©taristesÂ Â», confirme a contrario que le terme Â«Â libÃ©ralÂ Â» nâ€™est plus tabou et que les idÃ©es libÃ©rales sont porteuses, mÃªme pour de trÃ¨s mauvaises raisons.

Il reste Ã savoir si les idÃ©es libÃ©rales convenablement exprimÃ©es connaÃ®tront un renouveau pÃ©renne aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© perverties dans les annÃ©es 1980 par Jacques Chirac et ses sÃ©ides Ã un moment oÃ¹ les libÃ©raux avaient le vent en poupe dans le monde anglo-saxon, ou si elles seront brandies avec constance et succÃ¨s par ceux qui entendent sortir notre pays du marasme dans lequel il se trouve engluÃ©.