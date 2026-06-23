L’Ukraine frappe massivement le complexe militaire russe et les dépôts de carburants

L’Ukraine marque désormais des points presque chaque jour face à la Russie, grâce à sa récente maîtrise des raids de drones kamikazes à longue distance, frappant de manière routinière à plus de 1.600 km du front.

Ainsi, après avoir frappé lundi une usine de composants clés du complexe militaire russe, Kiev a visé mardi une centrale thermique en Crimée, privant de ce fait la péninsule annexée en 2014 de 40 % environ de son électricité. La Crimée semble en voie d’être coupée du monde, au point qu’il serait envisageable qu’elle tombe comme un fruit mûr, faute d’approvisionnement en carburants, nourriture et électricité d’ici l’automne.

Parallèlement, la pénurie d’essence s’aggrave en Russie. Selon un pointage des agences de presse, au moins deux tiers des régions du pays ont instauré un rationnement du carburant ou subissent des perturbations d’approvisionnement à la suite des attaques incessantes de drones ukrainiens contre les raffineries.

Presque quotidiennement, les gouverneurs régionaux, depuis les zones frontalières avec l’Ukraine jusqu’à la région de l’Amour près de la Chine, sont contraints de limiter les ventes dans les stations-service et de tenter d’endiguer les achats de panique. Le remplissage de jerricans est généralement interdit afin d’empêcher la constitution de stocks et toute vente au marché noir. La priorité en matière de carburant est accordée aux services d’urgence, transports publics et agriculteurs L’ampleur des perturbations varie d’une région à l’autre mais elles s’intensifient. Les prix à la pompe pour les automobilistes ont doublé en un an, ce qui a même conduit la Russie à interdire les exportations de kérosène.

Outre le fait qu’ils pèsent sur le budget des ménages, les prix plus élevés de l’essence se répercutent sur les coûts de production et de transport dans un large éventail de secteurs. La hausse des prix des carburants est particulièrement préoccupante pour les autorités, car elle a déjà déclenché des troubles sociaux par le passé.