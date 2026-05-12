Malgré 43,1 milliards d’aides, le logement social ne remplit guère sa mission

Depuis plusieurs décennies, la France a développé un vaste parc d’habitat social censé garantir l’accès au logement pour tous. A l’heure actuelle, force est de constater que l’objectif est bien loin d’être atteint.

Un rapport de l’IREF, datant du début des années 2010, montrait déjà que le logement social représentait à la fois un effort financier considérable pour les finances publiques et un système dont les effets sont contestés. Et aujourd’hui, la situation est tout aussi complexe : coûts publics toujours plus élevés, complexité administrative, ciblage imparfait des bénéficiaires.

Un système massivement financé par l’argent public

Le secteur du logement repose sur un ensemble particulièrement dense d’aides publiques : environ 43,1 milliards d’euros en 2024. Pour donner une idée plus concrète, c’est aujourd’hui presque la moitié de l’impôt sur le revenu.

C’était aussi, en 2024, 234 euros par habitant, soit nettement plus que la moyenne de l’Union européenne, qui est de 148 euros. Ou encore, 0,55% du PIB, un niveau toujours supérieur à la moyenne européenne de 0,37 %.

Les logements sociaux, eux, au nombre de 5,4 millions, accueillent quelque 10,5 millions de personnes et absorbent environ 40 % du total des aides, auxquelles s’ajoutent des avantages fiscaux importants, notamment grâce à une TVA réduite et à différents types de soutiens et subventions. En 2023 par exemple, les bailleurs ont reçu à ce titre 8,6 milliards d’euros.

Les acteurs dans ce secteur sont nombreux. Fin 2024, l’ANCOLS (Agence nationale de contrôle du logement social) en recensait près de 6 000, dont environ 700 organismes de logement social (OLS) et 9 entités intervenant dans le champ de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC). Tout cela employant environ 82 000 salariés (chiffre 2022).

Le poids du logement social en France est lourd par rapport au reste de l’Europe : c’est 15,9 % de notre parc de résidences principales, alors que la moyenne européenne, selon la Commission, est de 6 à 8 %. Même si les normes définissant ce type d’habitat varient selon les pays, l’écart est flagrant.

Un système de plus en plus critiquable

Si le logement social a été conçu pour loger les Français les plus modestes, il s’est au fil du temps éloigné de sa mission initiale…

En 2005, ils étaient 1,3 millions de ménages sur la liste d’attente pour en obtenir un. Ils sont 2,6 millions aujourd’hui ! Autre chiffre révélateur de cette évolution : en 2024, selon l’Union sociale pour l’habitat, 70 % des ménages étaient désormais éligibles au parc social, et plus de la moitié à des logements de type PLUS (prêt locatif à usage social), qui constituent aujourd’hui l’essentiel du parc.

Ces chiffres alimentent l’idée d’un système mal ciblé (malgré l’avalanche de sigles établissant de subtiles nuances, PLAI, PLUS, PLS, PLI) qui, bien qu’abreuvé d’argent public, n’aide pas réellement les plus défavorisés à se loger. Et en effet, on constate des anomalies. L’ancien ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, déclarait qu’en 2024 environ 200 000 ménages vivaient dans des logements sociaux, bien qu’ils fussent au-dessus des plafonds. Soit 4% d’occupations indues.

Des déséquilibres en cascade

Un rapport récent de l’ANCOLS met en évidence un décalage croissant entre l’offre et la demande. Plus de 60 % des candidats disposent de ressources très faibles (niveau PLAI, prêt locatif aidé d’intégration), alors que la part du parc dit « très social » a régressé de 44 % à 41 % en dix ans. Premier déséquilibre.

Pendant la même période, le parc social global a augmenté de 11 %, mais les logements très sociaux n’ont progressé que de 4 %, soit environ 70 000 unités supplémentaires. Second déséquilibre, aggravé par la démolition de logements anciens parmi les moins chers.

Troisième déséquilibre, les logements de type PLS (prêt locatif social), destinés à des ménages plus aisés, ont augmenté de près de 110 000 unités, soit une hausse d’environ 50 %, traduisant une orientation progressive du système vers des aspirants moins prioritaires.

Le contexte économique est en outre difficile : le loyer moyen des logements sociaux PLAI, attribués aux plus précaires, a atteint 6,35 euros/m2 au 1er janvier 2025, soit une hausse de 4,0 % en un an (contre 3,6 % en moyenne pour les logements sociaux), alors que l’inflation globale n’était que de 2 % en 2024. Pour les ménages les plus modestes, c’est une part de plus en plus importante du budget, au détriment du pouvoir d’achat.

Des dizaines de milliards d’euros d’aides, des choix contestables, une efficacité de plus en plus douteuse… Ne serait-il pas plus pertinent de recentrer le logement social sur les ménages les plus modestes et, surtout, de donner un tour de vis à une gestion qui paraît impuissante à réduire les coûts et améliorer la qualité de l’offre ? Le privé pourrait très bien s’en charger.

Indicateur Valeur Année Remarques Aide officielle au logement 43,1 milliards d’euros 2024 Représente presque la moitié de l’impôt sur le revenu Aides au logement par habitant 234 euros 2024 Moyenne UE : 148 euros Aides au logement rapportées au PIB 0,55 % 2024 Moyenne UE : 0,37 % Part du logement social dans les aides 40 % 2024 – Avantages fiscaux pour bailleurs sociaux 8,6 milliards d’euros 2023 TVA réduite + subventions % des ménages éligibles au parc social 70 % 2024 – Ménages vivant au-dessus des plafonds dans logement social 200 000 2024 4 % du parc total (5,4 millions) Nombre d’acteurs du logement social 6 000 2024 Dont 700 OLS + 9 PEEC Part du parc social dans les résidences principales 15,9 % 2024 Moyenne UE : 6–8 %