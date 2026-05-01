Médecins étrangers : le faux procès de François Ruffin

Invité dans l’émission Les 4 Vérités le 28 avril sur France 2, le député François Ruffin a affirmé que l’hôpital français reposait sur « deux catégories exploitées », les médecins étrangers et les internes, et que la France ne devrait pas faire appel à des praticiens venus d’Algérie, de Tunisie ou de Roumanie, mais uniquement à « ses » médecins. Une prise de position fort critiquée par de nombreux candidats à gauche, de LFI à Lutte Ouvrière… et largement déconnectée du fonctionnement réel du système de santé.

D’abord, pourquoi y a-t-il des médecins étrangers à l’hôpital ? Par nécessité. La France souffre d’un déficit structurel de praticiens, directement lié à des choix publics anciens : numerus clausus restrictif pendant des décennies, rigidités administratives, conditions de travail dégradées. C’est la raison pour laquelle dans certains établissements, notamment en zones rurales ou dans les services les plus en tension, les praticiens à diplôme étranger représentent une part indispensable des effectifs. Ce ne sont pas des variables d’ajustement opportunistes, mais des rouages essentiels du système.

Ensuite, prétendre que ces médecins ne « nourrissent » pas le système est factuellement faux. Ils cotisent, paient l’impôt sur le revenu, consomment, participent au financement de la Sécurité sociale comme n’importe quel actif. Leur contribution est d’autant plus nette qu’ils ont été formés à l’étranger : la France bénéficie ainsi de compétences sans en avoir assumé le coût initial de formation. Difficile de faire plus contributif.

Quant à l’idée d’« exploitation », elle mérite d’être nuancée. Il est vrai que les médecins étrangers sont employés dans des conditions moins favorables. Les Padhue par exemple – diplômés hors UE – sont payés 2 à 3 fois moins que leurs collègues, en plus d’être contraints de valider un concours pour être titularisés, au lieu de pouvoir simplement valider leurs acquis professionnels. Cette situation s’explique précisément par les rigidités du système bureaucratique français. Les empêcher de travailler en France ne supprimerait pas ces dysfonctionnements ; cela aggraverait la pénurie.

Enfin, la position de M. Ruffin ignore complètement les stratégies adoptées par d’autres pays. La Suisse, souvent citée pour la qualité de son système de santé, repose largement sur une immigration de travail qualifiée. Plus de 4 médecins sur 10 en exercice en 2025 étaient formés à l’étranger et une majorité vient d’Allemagne. Loin d’y voir un problème, les autorités suisses organisent cette attractivité pour répondre aux besoins de la population.

L’autosuffisance est une illusion : l’hôpital fonctionne grâce à ceux qui y travaillent, qu’ils soient français ou étrangers. Opposer les uns aux autres n’améliore ni les conditions de travail, ni l’accès aux soins.