Moins de taxes et d’impôts, c’est plus d’emplois

Les politiques comprendront-ils un jour que la fiscalité excessive ne fait jamais le bonheur d’un pays et de son peuple ? Plus de taxes et d’impôts ne signifie pas plus de croissance et d’emplois. Au contraire. De nouvelles données statistiques du Bureau of Labor Statistics, compilées par le Wall Street Journal, montrent que les Etats américains dont la fiscalité est la plus faible sont aussi ceux où les entreprises créent le plus d’emplois. Dans huit États – l’Alaska, la Floride, le Nevada, le New Hampshire, le Dakota du Sud, le Tennessee, le Texas et le Wyoming – il n’y a pas d’impôt sur le revenu. À l’autre extrême se trouvent New York (taux d’imposition des particuliers le plus élevé en Amérique : 14,8 %), l’Oregon (IR à 13,9 %), la Californie (13,3 %), Hawaï (11 %), le Minnesota (10,85 %), le New Jersey (10,75 %), le Massachusetts (9 %), l’État de Washington (9 %) et le Vermont (8,75 %). Le Maine et Rhode Island sont sur le point de les rejoindre, leurs gouverneurs démocrates ayant récemment approuvé des surtaxes qui porteraient leurs taux d’imposition maximaux à respectivement 9,15 % et 8,99 %. Tous ces États ont des taux en moyenne deux fois supérieurs à ceux des autres.

Comparons maintenant les créations d’emplois. Depuis 2020, la croissance de l’emploi (voir le graphique) dans le secteur privé est négative dans les États suivants, qui figurent tous dans la liste de ceux où l’impôt est élevé : Hawaï (-3,8 %), Oregon (-3 %), Vermont (-1,7 %), Massachusetts (-1,4 %), New York (-1,3 %), Californie (-1,2 %) et Minnesota (-1 %). A l’opposé, pendant la même période, elle est fortement positive au Texas (10 %), en Floride (8,5 %), en Caroline du Nord (7,9 %), en Arizona (7,3 %), dans le Tennessee (5,7 %), en Alabama (4,3 %) et dans le New Hampshire (1,6 %). Des Etats qui, tous, affichent un taux d’imposition faible, voire nul pour quatre d’entre eux ! Une leçon supplémentaire pour ceux – très nombreux – qui pensent pouvoir résoudre les problèmes économiques d’un pays par des augmentations d’impôts.