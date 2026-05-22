Moins d’impôts, c’est plus d’attractivité : le cas de l’Arkansas

Depuis plusieurs années, l’Arkansas réduit progressivement ses impôts. Les chiffres avancés par la Tax Foundation montrent que cette politique commence à produire des résultats visibles. Lorsque la Gouverneure (Parti Républicain) Sarah Huckabee Sanders est arrivée au pouvoir, le taux maximal de l’impôt sur le revenu des particuliers en Arkansas était de 4,9 %, tandis que le taux maximal de l’impôt sur les sociétés atteignait 5,3 %. Après plusieurs cycles de réformes, ces taux sont progressivement tombés à 3,9 % et 4,3 %.

En mai 2026, l’Arkansas a franchi une nouvelle étape en adoptant une quatrième baisse d’impôts en quatre ans. Le taux de l’impôt sur le revenu des particuliers passe désormais à 3,7 %, tandis que le taux de l’impôt sur les sociétés sera abaissé à 4,1 % à compter du 1er janvier 2027. La Gouverneure Sanders souhaite par ailleurs aller, à terme, vers une suppression complète de l’impôt sur le revenu des particuliers afin de renforcer encore la compétitivité économique de l’État.

L’Arkansas évolue dans une région où la concurrence fiscale est particulièrement forte. Le Texas et le Tennessee n’appliquent aucun impôt sur le revenu des particuliers. D’autres États voisins affichent également des taux faibles : Mississippi (4 % sur les sociétés), Missouri (4 % sur les sociétés), Oklahoma (4 % sur les sociétés).

En toute logique, les chiffres de migrations vers l’Arkansas sont positifs. Selon les données de l’IRS (l’administration fiscale américaine), l’Arkansas se classe 11e au niveau national pour la croissance nette de population liée aux migrations inter-États. Sur la période la plus récente disponible (2022-2023), l’État a enregistré un gain net de 5 269 contribuables supplémentaires, représentant environ 450 millions de dollars de revenu brut ajusté entrant dans l’État.

Les données montrent d’ailleurs que les cinq États ayant enregistré les plus importants gains nets liés à la migration inter-États sont le Texas, la Floride, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et le Tennessee – des États qui n’appliquent pas d’impôt sur le revenu des particuliers ou ont réduit leurs taux ces dernières années.

Sur une période plus longue, depuis 2015-2016, l’Arkansas aurait gagné 21 429 déclarants fiscaux nets et environ 1,54 milliard de dollars de revenu brut ajusté grâce aux migrations domestiques. Autrement dit : des impôts plus faibles attirent des ménages et renforcent le dynamisme économique.

L’Arkansas n’est pas un cas isolé. Depuis 2021, 26 États américains ont adopté des baisses d’impôt sur le revenu des particuliers, dont 23 sur les taux marginaux supérieurs – et 13 États ont réduit leur impôt sur les sociétés. En 2026, l’Arkansas fait partie des cinq États ayant déjà adopté de nouvelles réductions fiscales, aux côtés de la Géorgie, de la Caroline du Sud, de l’Utah et de la Virginie-Occidentale.

Le cas de l’Arkansas met en avant une stratégie efficace : miser sur la baisse de l’impôt non comme une simple mesure budgétaire, c’est miser sur la compétitivité et l’attractivité territoriale. Les chiffres montrent en tout cas qu’en Arkansas, il existe un solde migratoire positif et une progression des revenus entrant dans l’État.