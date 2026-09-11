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samedi 12 septembre 2026

« Naufrage(s) », de Michèle Lesbre

Temps de lecture : < 1 minute

Un retour sur l’île de Sein révèle une Michèle Lesbre plus tout à fait la même. Elle n’est plus  « La furieuse ». La voyageuse devient rêveuse. La lutteuse s’abandonne au vent. La marcheuse se contente d’un chien errant comme compagnon. Sa seule visite : un musée à l’honneur des naufragés en mer. Point de tristesse. Les souvenirs heureux l’assaillent, un jet de gaieté surgit, sa mémoire est toujours vibrante des mots de son perroquet, des couleurs du Concarneau de sa jeunesse, des aventures maritimes d’Anita Conti, océanographe qui aimait se fondre dans le quotidien des navigateurs. Ainsi Michèle Lesbre prend plaisir à se noyer dans les cadeaux que lui offre la vie. Quand le retour à Paris a lieu, le vent a cessé, l’immensité du temps ressenti sur l’île n’est plus.

Sein n’aura été qu’un sursis avant de repartir au couvent de Ferrare, havre de paix où l’auteur réalise combien toutes ces découvertes impromptues l’ont construite  et la rassurent plus que jamais. Puisse Michèle Lesbre partager encore longtemps son goût pour les vagabondages, les rêves et les souvenirs !

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