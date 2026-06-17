Alors que les musées nationaux se dégradent, Macron veut son musée du terrorisme

Les musées nationaux sont dans un état lamentable. Le vol des bijoux de la Couronne au Louvre en octobre 2025 a mis en lumière les failles de sécurité du plus grand musée français. Auditionné par le Sénat ce mercredi 17 juin 2026, le nouveau président-directeur de l’institution, Christophe Leribault, n’a pas usé de la langue de bois. Il a reconnu que le musée « est à bout de souffle », que « ses équipements et ses infrastructures arrivent en fin de cycle », nous relate Le Figaro. Des toitures fuient, le réseau électrique est à remplacer, de nombreux escalators sont en panne…. Bref, le Louvre souffre d’un défaut d’entretien patent.

Il n’est pas le seul. Il y a quelques mois, c’était Le Monde qui nous alertait sur le délabrement avancé du Museum d’histoire naturelle : moisissures dans les collections, bibliothèque inondée, fissures dans les murs, toitures qui flanchent, nombreuses salles fermées au public… Des travaux d’envergure auraient dû démarrer en 2025. Ils ont été annulés faute de budget.

Ces deux exemples ne sont malheureusement pas les seuls. D’une manière générale, l’État néglige son patrimoine immobilier. C’est d’ailleurs pour tenter d’en améliorer la gestion que le sénat a voté, le 10 juin dernier, la création d’une foncière de l’État qui aura pour rôle d’améliorer et de moderniser la gestion du patrimoine immobilier public.

Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron tient mordicus à son musée-mémorial du terrorisme. Annoncé dès 2018, il devait être implanté à Suresnes, sur les pentes du mont Valérien. Mais, en décembre 2024, le gouvernement annonce l’abandon du projet. Quelques semaines plus tard, le président de la République le contredit et affirme que le musée ouvrira en 2027. En novembre 2025, un nouveau lieu d’implantation est choisi : une ancienne caserne dans le XIIIème arrondissement. L’on parle désormais d’une ouverture en 2031. En attendant, le musée a déjà son site internet et organise des expositions en partenariat avec d’autres institutions.

Le budget actuellement prévu serait de 45 millions d’euros, auquel il faut ajouter plusieurs millions déjà dépensés en pure perte. Mais qu’adviendra-t-il dans quelques années ? L’État sans le sou rognera le budget de fonctionnement. Alors l’entretien sera négligé, les collections se dégraderont, les expositions seront faites au rabais, les heures d’ouverture seront restreintes, les visiteurs se feront moins nombreux (si tant est qu’ils le soient un jour !)… et tout partira à vau-l’eau comme le reste.

Arrêtons ce projet maintenant. Nous n’en avons pas les moyens.