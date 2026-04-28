Nomination d’une activiste Ã©cologiste Ã  la tÃªte de l’OFB : comme prÃ©vu, l’enquÃªte est classÃ©e sans suite

En janvier dernier, nous dÃ©noncions dans nos colonnes la nomination d’Anne Le Strat, militante Ã©cologiste active, en tant que directrice gÃ©nÃ©rale dÃ©lÃ©guÃ©e de lâ€™Office franÃ§ais de la biodiversitÃ© (OFB). Si une enquÃªte administrative avait Ã©tÃ© lancÃ©e par le Premier ministre SÃ©bastien Lecornu, cette derniÃ¨re a Ã©tÃ© classÃ©e sans suite… comme nous l’avions prÃ©vu.

C’est la ministre de la Transition Ã©cologique, Monique Barbut, qui a classÃ© l’affaire : selon elle, Â«Â les conclusions administratives nous disent que le dossier a Ã©tÃ© fait dans les rÃ¨gles.Â Â» Rappelons au passage que Mme Barbut a elle aussi un passif de militante Ã©cologiste de haut-rang, notamment en ayant Ã©tÃ© prÃ©sidente de l’ONG WWF France de 2021 Ã 2023.

Dans un article pour Atlantico, le journaliste spÃ©cialisÃ© en agriculture Gil RiviÃ¨re-Wekstein dÃ©nonce un scandale rÃ©el, mais pour autant pas surprenant. Cette nomination s’inscrit dans l’ADN de l’OFB, crÃ©ation Ã©cologiste. Selon lui, l’idÃ©e d’une agence nationale de la biodiversitÃ© a Ã©tÃ© portÃ©e par la nÃ©buleuse Ã©cologiste depuis les annÃ©es 2000. Il dÃ©nonce dans son article les liens entre l’OFB et des associations Ã©cologistes comme HumanitÃ© et BiodiversitÃ©, dont la directrice actuelle est Ã©galement premiÃ¨re vice-prÃ©sidente du conseil d’administration de l’OFB. Le premier directeur gÃ©nÃ©ral dÃ©lÃ©guÃ© Ã la mobilisation de la sociÃ©tÃ© de l’OFB, Christophe Aubel, est aussi un ancien directeur de l’association HumanitÃ© et BiodiversitÃ©. Cette association se fÃ©licitait d’ailleurs dans son rapport d’activitÃ© de 2020 d’avoir Â« pris une part active au bon fonctionnement de l’OFB Â». L’OFB abreuve Ã©galement des associations Ã©cologistes de subventions issues de l’argent du contribuable, dont, surprise, HumanitÃ© et BiodiversitÃ© qui a reÃ§u plus de 770 000 euros en quatre ans.

Mais outre l’OFB, c’est aussi le ministÃ¨re de la Transition Ã©cologique qui est sous la coupe de la mouvance Ã©cologiste avec, selon Gil RiviÃ¨re-Wekstein, Â«Â des rÃ©seaux de fonctionnaires militants qui occupent le terrain de l’intÃ©rieurÂ Â».

L’OFB, qui occupe des missions de sensibilisation, dâ€™expertise scientifique et de police de lâ€™environnement est connue pour ses contrÃ´les virulents auprÃ¨s des agriculteurs ; dans son rapport dâ€™activitÃ© 2024, lâ€™OFB revendique plus de 130 000 contrÃ´les et plusieurs milliers de procÃ©dures pÃ©nales. Ainsi, limiter les pouvoirs de cette agence doit faire partie des dÃ©bats pour la prÃ©sidentielle de 2027. A droite, Bruno Retailleau propose sa suppression.