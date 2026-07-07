Les dirigeants de l’Otan (Alliance atlantique) se réunissent mardi et mercredi à Ankara pour un sommet, dans un contexte de guerre au Moyen-Orient et de critiques du président américain.

Faisant pression sur l’Europe pour qu’elle augmente ses dépenses de défense, Donald Trump a également annoncé le retrait de quelques troupes américaines d’Europe et un réexamen de six mois de la présence militaire américaine sur le continent, alimentant davantage les incertitudes autour de l’Otan.

Ce sommet est aussi l’occasion d’afficher le poids diplomatique de l’Alliance, bien au-delà de sa zone de responsabilité, l’Atlantique nord et l’Europe. Les dirigeants des 32 pays membres de l’Otan, dont Donald Trump, participeront au sommet. Le président ukrainien Volodymir Zelensky, le président sud-coréen Lee Jae Myung, le président du Conseil européen Antonio Costa et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen devaient se joindre à un dîner avec les dirigeants de l’Otan mardi soir. Les ministres de la Défense de l’Otan doivent également s’entretenir avec leurs homologues australiens, japonais, néo-zélandais et sud-coréens.

Les dirigeants européens s’efforceront de montrer à Donald Trump qu’ils s’efforcent de tenir l’engagement pris lors du sommet de La Haye l’année dernière, à savoir consacrer 5% du PIB à la défense et aux mesures liées à la défense d’ici 2035. Un engagement qui a toutefois peu de chances d’être tenu, y compris par les Etats-Unis eux-mêmes, et qui ne se traduirait pas forcément par un renforcement des capacités de défense de l’Alliance : ce n’est pas parce qu’on gaspille plus d’argent dans des programmes coûteux mais inadaptés qu’on sait mieux se défendre, la guerre en Iran et en Ukraine ayant sur ce point rappelé de douloureuses réalités, avec notamment des drones à 30.000 dollars détruisant des stations à 400 millions, ou pesant dans le conflit tout autant que des missiles à 10 millions…

« En 2025, les alliés européens et le Canada ont augmenté leurs investissements dans les besoins essentiels de défense de plus de 139 milliards de dollars (121,78 milliards d’euros) », selon un projet de déclaration commune. « Nous construisons l’avenir : une Europe plus forte au sein d’une Otan plus forte – une Alliance modernisée. Les alliés européens et le Canada, en collaboration avec les États-Unis, assument une plus grande responsabilité dans la défense de l’Alliance », devraient déclarer les membres de l’Otan à l’issue du sommet. L’industrie de défense en Europe a commencé à développer ses capacités, mais elle reste encore très en retard sur les Etats-Unis dans certains secteurs stratégiques, comme l’espace ou le ravitaillement en vol. Les Européens ne fabriquent pas par exemple de missiles balistiques et pas suffisamment de missiles de croisière.

Par ailleurs, les membres de l’Otan devraient réaffirmer leur soutien à l’Ukraine et s’engager à lui apporter une aide supplémentaire. « Pour 2026, les Alliés s’engagent à fournir 70 milliards d’euros en matériel militaire, en aide et en formation à l’Ukraine et réaffirment leur engagement souverain à maintenir des niveaux au moins équivalents en 2027« , devraient aussi déclarer les dirigeants.

Une partie du financement proviendra des engagements bilatéraux existants et d’une facilité de prêt de l’UE qui met à disposition 60 milliards d’euros pour les investissements et les achats de défense ukrainiens pour la période 2026-2027. Les États-Unis ne devraient pas apporter de contribution financière.