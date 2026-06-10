Oxfam a tout faux : la France n’est pas le paradis des actionnaires. C’est celui des salariés !

Encore un rapport d’Oxfam ! On se demande pourquoi l’ONG en publie autant puisqu’ils dénoncent toujours la même chose, à savoir que les actionnaires se gavent. Nous avons montré à maintes reprises que c’était une fable.

Dans ce nouveau document, Oxfam critique les multinationales qui « préfèrent rémunérer les actionnaires dont les versements de dividendes battent des records chaque année » plutôt que d’« agir dans l’intérêt du plus grand nombre ».

Nous rétorquerons que c’est pourtant ce qu’elles font : en servant au mieux leurs clients, en rémunérant correctement leurs salariés (ils sont payés 41% plus cher dans les grandes entreprises françaises que dans les petites, selon l’Insee) et en versant de bons dividendes à leurs actionnaires, elles agissent déjà dans l’intérêt de millions d’individus. TotalEnergies, par exemple, compte 100 000 collaborateurs, 8 millions de clients par jour dans ses stations-service et 650 000 actionnaires rien qu’en France.

Mais, pour Oxfam, ce sont toujours les actionnaires qui captent les bénéfices. Jusqu’à 73% en France. A vrai dire, c’est un peu normal puisque les bénéfices, servent notamment à les rémunérer, en dernier ressort. Quand vient le temps des dividendes, les salariés ont déjà été servis depuis longtemps.

Si au lieu de se concentrer sur les bénéfices, on remontait d’un cran en s’attachant à la valeur ajoutée nette – c’est-à-dire la valeur ajoutée brute (différence entre ce qu’une entreprise a produit, en euros, et ses achats de biens et services) de laquelle on retranche l’amortissement du capital physique – on a un autre point de vue.

Des chercheurs de l’IÉSEG School of Management ont ainsi montré qu’en 2025 la valeur ajoutée nette des entreprises était captée à 82,35% par les salariés. Les actionnaires n’en ont perçu que 8%. Comme le notait les chercheurs de l’IÉSEG dans leur précédente note sur le sujet (2022), « la répartition de la valeur ajoutée nette des entreprises est donc particulièrement favorable aux travailleurs en France ». C’est, en effet, le pays européen où les salaires prennent la part la plus importante. C’est 79,46% en Allemagne, 78,77% au Portugal, 73,14% en Belgique, etc., comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous.

La France n’est pas le paradis des actionnaires, comme le prétend Oxfam. C’est plutôt celui des salariés !