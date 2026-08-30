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lundi 31 août 2026

Pourquoi les électeurs voteraient-ils LR plutôt que socialiste ou LFI ?

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Une réponse

  1. « Les Républicain  » et puis quoi encore? Les autres ne le seraient pas ? Quels prétentieux…
    « Les Renégats » conviendrait mieux à ce panier de crabes arrivistes responsable des 10ans de Macron que nous subissons. S’ils avaient soutenu F.Fillon nous n’en serions pas là. Alors dehors LR.

    Répondre

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