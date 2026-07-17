Décidément, LR n’a rien compris et met Bruno Retailleau en sursis

Le rapport Alloncle (député UDR – Ciotti) voulait économiser 1 Md€ sur les 4 Md € de subvention publique annuelle à l’audiovisuel public. A cet effet, il préconisait la suppression de quelques chaînes publiques. Pour prendre le contre-pied de l’UDR, deux sénateurs LR, Max Brisson et Cédric Vial, ont monté un groupe de travail qui, selon leur pré-rapport dont Le Monde a pris connaissance, proposera bientôt une réforme radicale : mettre Franceinfo sur le canal de la chaîne France 3. Ils trouvent que cette chaîne d’info publique gauchiste jusqu’au bout des ongles n’a pas assez d’audience ! Et pour aider l’audiovisuel, ils veulent instaurer une taxe sur les activités d’information de YouTube, TikTok et Meta de l’ordre de 3 %. A se demander s’ils sont LR ou LFI.

Parallèlement étaient révélées les cinquante-six recommandations formulées par la mission d’information sénatoriale sur «les zones grises de l’information» formulées par trois sénateurs dont une LR, Agnès Evren, porte-parole de son parti. Leur objectif est de mettre en place des outils de contrôle par l’Etat des opinions émises sur les réseaux sociaux pour éviter ce qu’un sénateur a appelé des «ingérences intérieures ». D’une certaine façon, ils veulent instaurer en France une Stasi de l’information afin de détecter et contrer les récits viraux sur les réseaux sociaux susceptibles d’influencer le cours des élections. Selon Le Figaro, la fondation Descartes, dont le président du conseil scientifique, le sociologue Gérald Bronner, a été entendu par le Sénat, aurait déjà préparé les outils nécessaires à la mise en œuvre de ce travail de surveillance politique qu’elle aimerait se voir confier.

Certes, Bruno Retailleau a exprimé son désaccord avec sa sénatrice Evren. Mais il est trop tard. Ces deux affaires, comme tant d’autres, sont malheureusement révélatrices de l’état d’esprit étatiste et conformiste du parti LR. Mais pourquoi les électeurs voteraient-ils LR plutôt que socialiste ou LFI si les LR n’en sont que la pâle copie ?

Non, Monsieur Retailleau, vous ne pourrez pas gagner la présidentielle si vous n’adoptez pas des propositions radicalement libérales et novatrices comme celles que propose l’IREF. Dès à présent n’ayez pas peur de demander la privatisation de l’audiovisuel public et la garantie de la liberté d’expression sous le contrôle du respect des lois républicaines. Comme l’a dit David Lisnard « On ne protège pas la démocratie en organisant la bureaucratie de la vérité ».