Le « Collectif Zapper Bolloré » insulte l’homme d’affaire et… s’insurge contre la réaction de son groupe Canal+ !

En France, quand vous êtes insulté par un gauchiste, il faut tendre l’autre joue et dire : merci !

Libération (12 mai 2026) a publié une tribune signée par le « Collectif Zapper Bolloré » et plus de 600 professionnels du cinéma, dont Juliette Binoche, Adèle Haenel et Jean-Pascal Zadi. Dans leur collimateur à l’aube du festival de Cannes, la « stratégie d’expansion de Vincent Bolloré » et plus précisément l’acquisition de 34 % du capital d’UGC par le Groupe Canal+. Ce faisant, celui-ci sera en mesure de « contrôler la totalité de la chaîne de fabrication des films », de leur financement à leur diffusion sur les petits et grands écrans. Or, le milliardaire ne cache pas qu’il mène un « « projet civilisationnel » réactionnaire d’extrême droite ». La tribune ajoute avec une référence subliminale aux heures sombres de l’entre-deux-guerres : « Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas ». En effet, il y aurait un risque de « prise de contrôle fasciste sur l’imaginaire collectif ». Le collectif conclut à la nécessité du rassemblement « contre le rachat d’UGC et contre l’emprise grandissante de l’extrême droite sur notre profession ».

L’article du journaliste de Libération qui accompagnait la tribune citait un cinéaste encore plus explicite dans ses propos : Vincent Bolloré serait un « crypto-fasciste, plus puissant capitaliste de France », les deux termes étant sûrement synonymes dans sa bouche…

Cette tribune n’a pas tout de suite fait grand bruit. En effet, signée par des personnes très peu connues, hormis une poignée d’artistes à la gauche de la gauche, elle a consterné les bons connaisseurs de l’industrie du cinéma. Dénoncer le groupe Canal+, premier financeur du cinéma français avec plus de 163 millions d’euros l’année dernière, ne semblait ni le plus opportun, ni le plus justifié. Et ce, d’autant plus lorsque l’on connaît la structure de financement du secteur et, plus encore que la diversité des œuvres produites, la direction politique très à gauche de la plupart des films français qui passent sur Canal+, entre écologisme politique, féminisme, anticapitalisme et wokisme !

Le 17 mai, le directeur général de Canal+, Maxime Saada, a manifesté son courroux et il annoncé qu’il ne souhaitait pas que « Canal+ travaille avec les signataires de cette tribune » à l’avenir. Que n’avait-il dit ? Au même titre que les hommes politiques, Marine Tondelier, Olivier Faure et consorts appelant à l’intervention accrue du législateur dans un domaine déjà abreuvé de normes pour assurer « l’exception culturelle française », la presse de gauche s’est déchaînée devant ce « dimanche de représailles » (Libération, 18 mai 2026) et « l’OPA de Bolloré sur nos imaginaires » (L’Humanité, 19 mai 2026). En effet, dans notre pays, un milliardaire insulté, a fortiori de droite, n’a qu’un droit : ne rien dire, si ce n’est merci !