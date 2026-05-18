Pour une partie de la gauche, le film sur Samuel Paty « gêne »

Le mercredi 13 mai est sorti au cinéma (projeté le même jour au Festival de Cannes), le film « L’abandon », qui retrace les onze derniers jours de Samuel Paty. Il a naturellement fait parler de lui, mais pour des raisons qu’on n’aurait guère imaginées… Selon Libération, il présenterait un « risque d’instrumentalisation ». Selon L’Humanité, il « laisse néanmoins un sentiment de malaise, laissant craindre des risques de stigmatisation ». Le Huffington Post est également gêné par le fait qu’il soit produit par Stéphane Simon et s’appuie sur le livre que ce dernier a écrit. Or, Simon « est connu pour son travail de producteur à la télévision, notamment pour Thierry Ardisson, et pour avoir lancé la webtv de Michel Onfray, philosophe aujourd’hui chroniqueur sur CNews. Sa société de production Open Media Factory a également travaillé pour Marine Le Pen et Valérie Pécresse lors de la campagne présidentielle de 2022 ». Un CV « intrigant », pour le Huffington Post.

Un youtubeur nommé Paf a recueilli des réactions à la sortie de la séance au Festival de Cannes. Là aussi, certaines déclarations surprennent : « c’est un film dangereux », « à la scène de la mort, il [Abdoullakh Anzorov, l’assassin, ndlr] crie “Allahu Akbar” », « je m’attendais au moins à quelque chose qui n’allait pas diaboliser encore plus les musulmans », « très mal écrit », « un film qui est irresponsable ». Ce ne sont que quelques opinions, mais que la crainte d’une « stigmatisation » des musulmans prime sur l’horreur de l’acte met pour le moins mal à l’aise…

Pourtant, plusieurs scènes du film sont parfaitement explicites quant à la position du réalisateur. On voit ainsi la fille musulmane d’Abdelhakim Sefrioui (condamné pour avoir largement participé à la « fatwa numérique » dont a été victime Samuel Paty) témoigner auprès de la police et condamner fermement les actes de son père, sans pour autant renier sa religion, citant notamment la sourate 5, verset 32 : « Celui qui tue un homme tue toute l’humanité ». On voit également, tout au long du film, des parents musulmans défendre Samuel Paty. Certains critiques se serait-ils endormis lors de ces passages ? Cela nous rappelle le film Bac Nord : à l’époque, certains journaux, dont Libération une fois encore, reprochaient au réalisateur Cédric Jimenez de « faire le jeu » de l’extrême droite.

Une partie de la gauche française semble, une fois de plus, éprouver des difficultés avec les faits. Comme dans beaucoup de ses combats, elle interprète, polémique, débat, au détriment de la seule recherche qui vaille, celle de la vérité. Il est regrettable, et surtout très triste, qu’elle se serve d’une affaire aussi grave, exposée courageusement et avec talent, avec le concours de personnes qui la connaissent intimement (dont la sœur de Samuel Paty, Mickaëlle) pour « défendre » des causes avec des arguments qui ne dégradent qu’elle-même.