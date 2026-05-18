Le CNC ou l’illusion de l’argent magique

« Contrairement aux idées reçues, les aides du CNC ne sont pas alimentées par les impôts des Français. Ce sont les salles de cinéma, les télévisions et les plateformes de streaming qui s’acquittent d’une taxe » a affirmé Gaëtan Bruel, président du CNC. Une pirouette intellectuelle qui rappelle celle de l’acteur Pierre Niney quelques mois plus tôt, et qui laisse songeur sur son niveau de compréhension du fonctionnement de notre système redistributif : « Les gens sont persuadés que c’est de l’argent public des impôts, mais en fait, c’est le CNC (…) le cinéma français s’autofinance ».

M. Bruel sous-entend que taxe et impôt ne sont pas la même chose, alors qu’en pratique, il n’existe aucune différence de nature. Prétendre que les Français ne financent pas le CNC relève donc, au mieux, d’une falsification de la réalité, au pire, du mensonge éhonté. Tout d’abord, le CNC est un établissement public administratif, placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture. Il repose donc nécessairement sur des fonds publics. Ensuite, les taxes dont il est question ici sont intégrées dans des dispositifs complexes et difficiles à évaluer (de 88 en 2011 à 120 en 2021). Taxe sur les services de télévision due par les éditeurs (TST-E) ; taxe sur les services de télévision due par les distributeurs de services de télévisions (TST-D) ; taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV) ; taxe sur les entrées en salle de cinéma (TSA)… Chaque publicité audiovisuelle, abonnement à une plateforme de streaming, chaque facture télécom, chaque place de cinéma contribue au financement du cinéma français. Le CNC repose sur une fiscalité diffuse et extrêmement ramifiée qui touche une grande partie des usages numériques du quotidien. Pour ne pas participer à son financement, il faudrait renoncer à la télévision, à Internet, aux abonnements mobiles et aux plateformes vidéo.

Par ailleurs, lorsque l’on s’intéresse à l’évolution des ressources du CNC depuis 2015, on se rend compte que les taxes affectées en représentent l’écrasante majorité (parmi les ressources propres, les ressources fléchées et les ressources exceptionnelles). L’Inspection générale des finances (IGF) avait d’ailleurs montré, dans un rapport publié en 2025, que les financements publics du CNC atteignaient des niveaux records, en prenant en compte les crédits d’impôt, les aides automatiques ou encore les aides sélectives. Pour pallier ce problème, elle recommandait, entre autres, de plafonner les ressources et de réformer les crédits d’impôt pour baisser le taux de financement public à la production française. Ce financement public pose question tant le CNC est mal géré : en 2022, les provisions ont augmenté de plus d’un milliard d’euros alors que les résultats nets de gestion ont été négatifs à sept reprises entre 2011 et 2022.

Le paradoxe est que Gaëtan Bruel reconnaît lui-même que le cinéma se trouve dans une phase de bouleversement radical, avec une concurrence des plateformes gratuites et de l’IA agentique. Ce qu’il peine à reconnaître, en revanche, c’est que préserver artificiellement un modèle conçu pour l’économie audiovisuelle des années 1980 accélère surtout son décrochage. Preuve en est que l’industrie cinématographique française produit de plus en plus de films, tout en attirant de moins en moins de spectateurs.